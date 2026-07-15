真。無敵艦隊！西班牙三殺法國　37場不敗追平神紀錄

▲西班牙締國際A級賽事37場不敗紀錄，與2018-21年的義大利隊並列史上最長。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026美加墨世界盃4強戰，西班牙15日以2比0擊敗法國，睽違16年再度闖進世界盃決賽。此役無敵艦隊不僅成功封鎖對手，更將國際A級賽事不敗紀錄推進至37場，締造近年國際足壇壯舉，徹底展現強權宰制力。

此役西班牙展現銅牆鐵壁般的防守，數據顯示法國全場預期進球數（xG）僅0.3，這是自1994年世界盃半決賽以來，該階段比賽中創造機會質量最低的數據。此外，西班牙在本屆賽事已完成6場零封，創下世界盃單屆紀錄。

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四強收下勝利後，西班牙將國際A級賽事不敗紀錄推進至37場，正式追平義大利在2018年至2021年間締造的史上最長紀錄。除了長期的不敗紀錄，西班牙在淘汰賽的表現同樣驚人。自2024年歐國盃以來，西班牙在國際大賽淘汰賽已豪取8連勝，成為歐洲足球史上首支達此成就的國家隊。本屆世界盃，西班牙先後淘汰奧地利、葡萄牙、比利時與法國，展現出極高的穩定性。

此外，西班牙自2024年歐國盃4強以2比1獲勝，隨後在2025年歐洲國家聯賽4強以5比4險勝，如今又在世界盃4強以2比0完封對手，已經「三殺」法國，儼然成為高盧雄雞近年來最大天敵。

率先挺進冠軍戰的西班牙將等待英格蘭與阿根廷之戰的勝方出爐，力拼自2010年後隊史第二座世界盃大力神盃。