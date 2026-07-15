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姆巴佩一臉呆滯！法國隊28年紀錄被破、落入季軍戰　

▲法國隊頭號巨星姆巴佩（Kylian Mbappé）。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國隊頭號巨星姆巴佩（Kylian Mbappé）被鎖死，不敵西班牙落入季軍戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

法國隊力求隊史第三度闖入決賽，但在當家一哥姆巴佩（Kylian Mbappé）遭鎖死的情況下，最終在四強以0比2不敵西班牙，落入季軍戰，也無緣成為繼德國（1982、1986、1990年）與巴西（1994、1998、2002年）後，第三支連續三屆闖入世界盃決賽的球隊。

西班牙在本場比賽展現強勢，第22分鐘，奧亞薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）操刀12碼罰球命中，取得1比0領先；下半場第58分鐘，後衛波羅（Pedro Porro）再下一城，將比分擴大至2比0。儘管法國隊試圖反撲，但包含姆巴佩與登貝萊（Ousmane Dembélé）在內的進攻球員皆未能破門。

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這場失利中斷了法國隊多項紀錄，這是法國隊本屆世界盃首度落後，同時也中斷了自1998年世界盃四強賽以來，在該階段賽事「零失球」的防守紀錄。近年來，西班牙已成為法國在各級賽事中難纏的對手，包括2024年歐錦賽、2025年歐洲國家聯賽，以及2024年巴黎奧運決賽，法國均負於西班牙。

身為本屆已攻入8球、累計世界盃20顆進球的法國王牌姆巴佩，本場表現低迷，不僅未能有所斬獲，更因對西班牙門將犯規吞下一張黃牌。終場哨音響起時，姆巴佩當下一臉呆滯之後難受地掩面，前鋒德杜埃（Désiré Doué）則癱倒在草地上，難掩賽後失望。

▲法國隊頭號巨星姆巴佩（Kylian Mbappé）難過掩面。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國隊頭號巨星姆巴佩（Kylian Mbappé）難過掩面。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 2026世足姆巴佩法國隊西班牙世界盃四強戰

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