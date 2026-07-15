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法國遭淘汰後怒了！德尚不罵裁判只問1句：他有執法4強水準嗎？

▲▼法國主帥德尚（Didier Deschamps）。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國主帥德尚。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃4強賽，今（15）日西班牙以2比0擊敗法國，然而薩爾瓦多籍主審巴頓（Ivan Barton）的執法引發軒然大波，法國主帥德尚賽後怒轟：「這名裁判真的具備吹判世界盃4強的水準嗎？」

怕被酸輸不起！德尚高明拋震撼提問

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德尚在賽後記者會上面對執法尺度的提問，展現了高超的公關與說話藝術。他先是無奈表示：「如果我今天說了什麼，因為我們輸球了，大家只會覺得我在無病呻吟、是個輸不起的人。」隨後他話鋒一轉，直接將矛頭對準主審，向在場媒體與大眾拋出疑問：「但我真正想問你們所有人的是：這名裁判，真的具備執法一場世界盃4強賽所要求的水準嗎？」

不滿「累積的誤判」！拒絕背鍋交由大眾公評

當被記者追問他自己對這個問題的答案時，德尚巧妙地避開了直接的抨擊，回應道：「不，答案不該由我來說，而是你們（媒體）需要去給出評價。」他強調，引爆法國隊怒火的關鍵，絕對不僅僅是那次充滿爭議的12碼罰球判決，「這是一連串事件累積下來的結果！」這番言論成功帶動社群平台與各國球評的熱烈討論，讓外界從不同視角嚴格檢視國際足總（FIFA）的裁判指派機制。

爭議12碼成導火線　執法水準面臨嚴格檢視

回顧本場比賽，關鍵分水嶺發生在判給西班牙前鋒亞馬爾（Lamine Yamal）的12碼罰球，當時法國球員強烈抗議對手有手球嫌疑，但裁判並未改變判決，這也成為德尚口中「累積的問題」之一。在四年一度的足壇最高殿堂，裁判的每一個吹判都會被放大檢視，如今法國無緣決賽已成事實，但這場4強賽留下的執法爭議，在主帥親自開砲後，勢必將持續成為體壇與社會大眾熱議的話題。

關鍵字： 2026世足世界盃法國姆巴佩

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