法媒痛批：法國遭西班牙「徹底輾壓」！　姆巴佩領軍仍難逃淘汰

▲姆巴佩與法國止步4強。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃4強戰上演震撼戲碼！被視為奪冠大熱門的法國隊，在準決賽慘遭西班牙擊垮。無敵艦隊全場憑藉絕對優勢的控球率與犀利傳導，徹底撕裂高盧雄雞防線，終場以一面倒的姿態淘汰法國，強勢挺進本屆世界盃決賽。

西班牙極致傳控 攻防全面輾壓

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根據法媒《隊報》報導，本場比賽西班牙展現了令人窒息的控制力。從開局就牢牢將球權控制在腳下，利用中場的優勢頻繁牽扯法國防線。全場懸殊的控球時間與射門次數，讓比賽幾乎成為半場攻防戰。西班牙陣容展現大將之風，無論是幾次關鍵的滲透傳球還是邊路突破，都讓法國後防線疲於奔命，徹底主導了整場比賽的節奏並轉換為勝勢。

法國鋒線遭重兵看管 進攻大當機

面對西班牙滴水不漏的防守體系，法國隊的招牌反擊戰術完全失效。法國進攻核心姆巴佩（Kylian Mbappe）、奧利塞（Michael Olise）全場遭到對手重兵嚴防，連接球空間都被極度壓縮，導致前場進攻嚴重當機。即使法國主帥德尚（Didier Deschamps）在下半場試圖走馬換將改變陣型，依舊無法突破無敵艦隊的防線，整場比賽鮮少創造出具威脅性的射門，只能無奈吞下敗仗。

無敵艦隊戰術進化 掀起足壇新反思

回顧過去幾屆大賽，西班牙曾一度陷入傳控僵化的瓶頸，但本屆世界盃他們成功完成戰術升級，為傳統球風注入更致命的侵略性與速度。這場壓倒性的勝利也在社群上引發熱烈討論，不少球迷與球評直言，法國隊過度依賴球星單打獨鬥的致命傷已徹底暴露；外界普遍認為，西班牙這次的華麗升級，不僅證明了團隊傳控的現代化轉型，更為未來的世界足壇戰術發展提供了全新的多元視角。如今，這支煥然一新的無敵艦隊距離重返世界之巔僅差最後一步。