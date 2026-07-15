19歲又1天！西班牙天才亞馬爾製造12碼罰球又寫歷史

▲西班牙亞馬爾成功製造對手犯規，讓球隊獲得珍貴的12碼罰球破網。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃四強賽首戰由西班牙與法國正面對決。剛渡過19歲生日的西班牙前鋒亞馬爾（Lamine Yamal）上半場製造十二碼罰球，由奧亞薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）操刀破門，幫助西班牙取得領先，不僅讓亞馬爾以19歲01天成為史上第3年輕製造十二碼罰球的球員。

第20分鐘左右，西班牙隊庫庫雷亞（Marc Cucurella）傳中，法國後衛迪涅（Lucas Digne）在禁區內解圍時，與迅速上前干擾的亞馬爾發生身體接觸，亞馬爾隨後倒地。裁判認定法國隊防守犯規，判予西班牙一記12碼罰球，並由奧亞薩瓦爾操刀穩穩命中。

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▲西班牙亞馬爾成功製造對手犯規。（圖／達志影像／美聯社）

而亞馬爾也以19歲又1天的年紀，成為自1966年有完整紀錄以來，世界盃史上第3年輕的製造12碼罰球的球員。該紀錄榜單前兩名，分別為1998年對陣阿根廷時、年僅18歲198天的英格蘭前鋒歐文（Michael Owen），以及2002年對陣突尼西亞時、18歲222天的俄羅斯選手瑟喬夫（Dmitri Sychev）。