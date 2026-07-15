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法國零失球金身遭破、本屆首度落後　後衛大將還傷退

▲法國隊淘汰賽零失球被破還首度陷入落後。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國隊淘汰賽零失球被破還首度陷入落後。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界盃四強賽於台灣時間15日凌晨開打，法國上半場第發生致命防守失誤，讓西班牙靠罰球破蛋，這也是法國隊在本屆世界盃首度陷入落後，更雪上加霜的是，高盧雄雞先發後衛薩利巴（William Saliba）還在無碰撞情況下傷退。

法國隊先發陣容包括前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）、中場楚阿梅尼（Aurélien Tchouaméni）及後衛薩利巴（William Saliba）；西班牙則由後衛庫巴爾西（Pau Cubarsí）、中場羅德里（Rodri）及前鋒亞馬爾（Lamine Yamal）領銜出戰。

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開賽初期法國隊陷入苦戰，第22分鐘，法國後衛迪涅（Lucas Digne）在禁區內防守時，腳步誤觸亞馬爾，經裁判判罰十二碼，西班牙由奧亞爾薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）冷靜操刀命中，取得1比0領先。

這不僅幫助西班牙打破僵局取得領先，也代表法國本屆金身被破。法國本屆一直保持極強的统治力和穩定性，不僅從未在比賽中處於落后，淘汰賽階段也是零失球，直到這場4強賽面對西班牙，球門才首度被攻破，也首度陷入比分落后。

除了陷入落後，法國防線更傳出主力受傷的壞消息。第28分鐘，在補水時間結束後，防線核心薩利巴在防守跑動時突然停下動作，隨後坐在球場上示意無法繼續比賽，薩利巴最終自行步行下場，由拉克魯瓦（Maxence Lacroix）替補上陣。

▲法國隊先發後衛薩利巴（William Saliba）傷退。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國隊先發後衛薩利巴（William Saliba）傷退。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 2026世足世界盃法國西班牙薩利巴姆巴佩

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