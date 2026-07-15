罕見紅牌緩刑引發巨大爭議　主角巴洛貢打破沉默首度回應

▲美國隊陣中頭號射手巴洛貢（Folarin Balogun）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃日前最大爭議之一的「紅牌緩刑」事件，主角美國隊前鋒巴洛貢（Folarin Balogun）在球隊止步16強後，首度打破沉默回應此事。巴洛貢坦言，得知紅牌禁賽被暫停執行時，自己最初雖高興能回到球隊，但隨後立刻意識到這項罕見決定會引發爭議，並直言球隊備戰確實受到影響。

巴洛貢32強對陣波赫時，在爭球落地時不慎踩到對手腿部，經VAR後遭紅牌驅逐，導致他在16強賽面臨自動禁賽的判罰，巴洛貢在0接受《CBS Mornings》專訪時，表示自己當時真的非常震驚，「那甚至不是一次鏟球，從我的反應就可以看的出來我多震驚。當某些行為不是故意的，就不應該是紅牌，只是一個不幸的情況，它帶給我們非常多壓力。」

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在美國足協向FIFA提交案件後，總統川普公開承認曾致電因凡蒂諾要求審核該判決，最終FIFA紀律委員會於對陣比利時前一天宣布巴洛貢免於禁賽，這項罕見的緩刑改判引發巨大爭議，當時16強的對手比利時隊的強烈抗議。

巴洛貢透露，美國球員當時是在前往訓練的巴士上透過手機得知此消息，雖然大家當下激昂歡呼，但突然的解禁也打亂了原本的備戰步調。「得知能重返球隊時我很開心，但隨後意識到這會引起巨大爭議。我能感受到隊友們的緊張情緒，雖然我努力保持專注，但來自外界的雜音確實讓備戰變得困難。」

巴洛貢表示，球隊在交手比利時前已盡力將情緒與賽事切割，但最終美國隊仍以1比4落敗，止步16強。對於球隊表現，巴洛貢強調：「外界或許會因比分而質疑我們的專注度，但作為球員，我們在場上是全神貫注的。」

儘管本次賽事在爭議中落幕，但巴洛貢認為，本屆賽事成功凝聚了國內球迷，吸引許多青少年關注足球運動，這對美國足球發展而言，是相當重要的正面影響。他同時表示，期待能繼續代表美國隊出征下一屆世界盃。