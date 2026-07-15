不斷更新／波羅空檔射門得分　西班牙2比0領先法國

▲西班牙2比0領先法國。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃四強賽首戰，於15日凌晨正式展開，由法國交手西班牙，西班牙隊在第21分鐘，憑藉當家前鋒奧亞薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）操刀罰球命中，上半場結束西班牙以1比0取得領先，下半場波羅（Pedro Porro）接獲傳球後破門，幫助西班牙將比分改寫為2比0。

開賽兩隊就攻勢連連，法國隊先發巴爾科拉（Bradley Barcola）表現活躍，多次在左路製造威脅，西班牙隊則採取穩健的防守反擊策略，第8分鐘，法國中場拉比奧特（Adrien Rabiot）因在禁區邊緣對奧爾莫（Dani Olmo）犯規領到黃牌，給予西班牙一次極佳的自由球機會，但巴埃納（Alex Baena）隨後的射門遭人牆擋出。

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但隨後西班牙發動攻勢，庫庫雷利亞（Cucurella）送出一記精準的深傳入禁區，法國後衛迪涅（Lucas Digne）在試圖胸部停球並解圍時，因溝通與反應慢了半拍，與伺機而動的亞馬爾（Lamine Yamal）發生碰撞，迪涅在禁區內的解圍動作直接擊中亞馬爾，裁判在檢視後讓西班牙獲得罰球機會，奧亞薩瓦爾站上十二碼點，冷靜起腳左破網，成功幫助西班牙率先破蛋。

▲奧亞薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）罰球建功，西班牙1比0領先法國（圖／達志影像／美聯社）

第44分鐘時魯伊斯（Fabián Ruiz）因對登貝萊（Ousmane Dembélé）犯規引起爭議，VAR介入後維持原判，雙方維持1比0進入中場休息。

西班牙在下半場第58分鐘再次叩開法國大門！面對急於進攻而略顯空虛的法國防線，西班牙奧爾莫（Dani Olmo）與波羅完成了一次精妙的「二過一」配合，波羅直接率開門將邁尼昂（Maignan），冷靜地向推射將球送入球門，幫助西班牙將領先優勢擴大至2比0。

▲波羅（Pedro Porro）第58分鐘再度攻破法國大門，西班牙取得兩球領先。（圖／達志影像／美聯社）

陷入2球落後的法國隊開始急躁，當家姆巴佩（Kylian Mbappé）在第86分鐘因衝撞西班牙守門員西蒙（Unai Simón）領到黃牌，第88分鐘，杜埃（Desire Doue）在禁區邊緣搏得自由球，由姆巴佩親自操刀，可惜這記弧線球過高偏出，未能轉化為進球。

先發名單

法國 (4-2-3-1)

門將： 邁尼昂（Mike Maignan）、後衛： 孔德（Jules Kounde）、于帕梅卡諾（Dayot Upamecano）、薩利巴（William Saliba）、迪涅（Lucas Digne）

中場： 楚阿梅尼（Aurelien Tchouameni）、拉比奧（Adrien Rabiot）

前鋒： 登貝萊（Ousmane Dembele）、奧利塞（Michael Olise）、巴克拉（Bradley Barcola）

中鋒： 姆巴佩（Kylian Mbappe）

西班牙 (4-2-3-1)

門將： 西蒙（Unai Simón）

後衛： 波羅（Pedro Porro）、庫巴爾西（Pau Cubarsí）、拉波爾特（Aymeric Laporte）、庫庫雷利亞（Marc Cucurella）

中場： 羅德里（Rodri）、魯伊斯（Fabián Ruiz）

前鋒： 亞馬爾（Lamine Yamal）、奧爾莫（Dani Olmo）、巴埃納（Álex Baena）

中鋒： 奧亞爾薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）