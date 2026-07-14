白井雄登首披中華隊戰袍對決日本好友　同場蹲捕直呼不同等級

▲台日混血白井雄登。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台中報導

2026年第一屆四國菁英棒球對抗賽14日晚間進行台日大戰，台日混血捕手白井雄登先發蹲捕。今年選秀剛獲樂天桃猿第七輪指名的他，首度披上中華隊戰袍，直呼是過去從未想像過的經歷；儘管球隊預賽苦吞3連敗，也讓他留下不甘心，盼未來再穿上國家隊球衣時能夠贏球。

白井雄登坦言，自己從未想過有一天能加入中華隊，得知台日大戰將先發蹲捕時，心情相當興奮，「是很特別的感覺，我也不知道該怎麼形容。」

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日本隊陣中也有他的熟面孔，正是隊長兼捕手渡部海。白井雄登過去曾到渡部海所屬學校練球，兩人因交流互加LINE，比賽前他還特別傳訊息告知，「我被選進中華隊了，等你來台灣。」

兩名捕手這次分別代表台灣、日本同場較勁，白井雄登實際觀察後直言，「等級真的差太多了，他真的很強，完全是不同層級。真的是全部都能學，包括接球、擋球、拿球、傳二壘，還有整個配球引導的感覺。好的捕手其實一看就知道，投手和野手都很信賴他，看得出來他是非常優秀、很厲害的捕手。」

回顧約5年前在日本的最後一戰，白井雄登也沒想到，如今能站上中華隊舞台，與日本大學國家隊交手。他表示，日本隊陣中多是曾打過甲子園的棒球菁英，自己過去則一直在公立高中體系打球，「如果一直留在日本，可能一輩子都不會和這些球員有交集。因為來台灣念大學，才實現這樣的事情，是非常珍貴的經驗，也覺得非常光榮。」

「知道日本同世代球員的程度後，就覺得自己還差得很遠，彼此之間確實有很大的差距。」白井雄登說，這次賽事讓他更想努力，「它成為我努力的動機，或者說是燃料，這次大會就是我的燃料。」

首度穿上中華隊球衣，白井雄登期待未來還有機會在更正式的國際賽亮相。他坦言，這次預賽3場比賽全部落敗，心中難免不甘，「如果還有機會穿上中華隊球衣，我一定要贏。」