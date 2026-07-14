運動雲

>

白井雄登首披中華隊戰袍對決日本好友　同場蹲捕直呼不同等級

▲台日混血白井雄登。（圖／記者楊舒帆攝）

▲台日混血白井雄登。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台中報導

2026年第一屆四國菁英棒球對抗賽14日晚間進行台日大戰，台日混血捕手白井雄登先發蹲捕。今年選秀剛獲樂天桃猿第七輪指名的他，首度披上中華隊戰袍，直呼是過去從未想像過的經歷；儘管球隊預賽苦吞3連敗，也讓他留下不甘心，盼未來再穿上國家隊球衣時能夠贏球。

白井雄登坦言，自己從未想過有一天能加入中華隊，得知台日大戰將先發蹲捕時，心情相當興奮，「是很特別的感覺，我也不知道該怎麼形容。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

日本隊陣中也有他的熟面孔，正是隊長兼捕手渡部海。白井雄登過去曾到渡部海所屬學校練球，兩人因交流互加LINE，比賽前他還特別傳訊息告知，「我被選進中華隊了，等你來台灣。」

兩名捕手這次分別代表台灣、日本同場較勁，白井雄登實際觀察後直言，「等級真的差太多了，他真的很強，完全是不同層級。真的是全部都能學，包括接球、擋球、拿球、傳二壘，還有整個配球引導的感覺。好的捕手其實一看就知道，投手和野手都很信賴他，看得出來他是非常優秀、很厲害的捕手。」

回顧約5年前在日本的最後一戰，白井雄登也沒想到，如今能站上中華隊舞台，與日本大學國家隊交手。他表示，日本隊陣中多是曾打過甲子園的棒球菁英，自己過去則一直在公立高中體系打球，「如果一直留在日本，可能一輩子都不會和這些球員有交集。因為來台灣念大學，才實現這樣的事情，是非常珍貴的經驗，也覺得非常光榮。」

「知道日本同世代球員的程度後，就覺得自己還差得很遠，彼此之間確實有很大的差距。」白井雄登說，這次賽事讓他更想努力，「它成為我努力的動機，或者說是燃料，這次大會就是我的燃料。」

首度穿上中華隊球衣，白井雄登期待未來還有機會在更正式的國際賽亮相。他坦言，這次預賽3場比賽全部落敗，心中難免不甘，「如果還有機會穿上中華隊球衣，我一定要贏。」

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

突破600萬人！怒連署「阿根廷滾出世足」　梅西4強前夕陷爭議風暴

突破600萬人！怒連署「阿根廷滾出世足」　梅西4強前夕陷爭議風暴

10萬挪威球迷等英雄　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

10萬挪威球迷等英雄　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

巴西才遭挪威淘汰！！小維尼修斯遊艇狂歡擁「網紅女友」惹眾怒

巴西才遭挪威淘汰！！小維尼修斯遊艇狂歡擁「網紅女友」惹眾怒

快訊／亞運棒球名單出爐　徐若熙、古林睿煬等8旅外好手助陣

快訊／亞運棒球名單出爐　徐若熙、古林睿煬等8旅外好手助陣

挪威前鋒遭網暴家人無端被波及　女友沉痛呼籲發文前多想想

挪威前鋒遭網暴家人無端被波及　女友沉痛呼籲發文前多想想

梅西衝冠路添陰影！44歲主裁判唯一吹阿根廷賽事：竟見證淘汰

梅西衝冠路添陰影！44歲主裁判唯一吹阿根廷賽事：竟見證淘汰

兩台F35戰機伴飛！哈蘭德領隊光榮回挪威享超VIP待遇　

兩台F35戰機伴飛！哈蘭德領隊光榮回挪威享超VIP待遇　

美國單局雙轟灌7分再敲再見轟！10比0扣倒韓國　3連勝闖冠軍戰

美國單局雙轟灌7分再敲再見轟！10比0扣倒韓國　3連勝闖冠軍戰

反阿根廷連署衝破500萬！意外掀GOAT之爭　C羅票數狠甩梅西

反阿根廷連署衝破500萬！意外掀GOAT之爭　C羅票數狠甩梅西

亞運中華隊中職僅5人！富邦、台鋼掛0　球團回應：提供人選未入選

亞運中華隊中職僅5人！富邦、台鋼掛0　球團回應：提供人選未入選

【差點轉生異世界】左有大車前方突然車禍！駕駛狂吼「閃一下」驚險閃過！

熱門新聞

突破600萬人！怒連署「阿根廷滾出世足」　梅西4強前夕陷爭議風暴

10萬挪威球迷等英雄　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

巴西才遭挪威淘汰！！小維尼修斯遊艇狂歡擁「網紅女友」惹眾怒

快訊／亞運棒球名單出爐　徐若熙、古林睿煬等8旅外好手助陣

挪威前鋒遭網暴家人無端被波及　女友沉痛呼籲發文前多想想

梅西衝冠路添陰影！44歲主裁判唯一吹阿根廷賽事：竟見證淘汰

讀者回應

﻿

熱門新聞

1阿根廷晉4強惹眾怒？600萬人連署開戰

2哈蘭德帶「神秘小浣熊」回國

3小維尼修斯遊艇狂歡惹眾怒

4亞運棒球名單出爐　徐若熙、古林睿煬等8旅外好手助陣

5挪威前鋒遭網暴　女友小孩被波及

最新新聞

1雲豹補德籍助教　威德爾加盟助陣

2白井雄登首披中華隊戰袍對決日本好友

3兄弟準新秀黃玠瀚首K想像看台一片黃

4世足4強明開踢　賭盤一面倒挺法國

5中華隊遭日本3轟重擊

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

「世界盃改變了我」哈蘭德7球謝幕　驕傲喊：我們讓世界認識挪威

【中信兄弟涼水祭爆爭議】啦啦隊女神衣宸遭「水槍噴臉」罕見動怒

【哈蘭德也受不了】挪威2.5小時閃電搬飯店！　再架黑網防英媒偷戰術

中信兄弟涼水祭爆爭議！啦啦隊衣宸遭「水槍噴臉」不忍了

【心臟爆擊】李珠珢跳富邦最新三振舞！甜美笑容電暈全場

鍾麗緹17歲女兒疑藏電子菸　媽媽一開門..她表情超慌張

【嘴太狠XD】一聽弟弟交女友　秒嗆：怎麼會有人喜歡你！

【差點轉生異世界】左有大車前方突然車禍！駕駛狂吼「閃一下」驚險閃過！

【這司機也太可愛】台鐵司機用喇叭按出「愛的鼓勵」和遊客打招呼 #多良車站

千千澄清「跟隋棠感情非常好」　回應《吃桌》爭議：沒人欺負我！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366