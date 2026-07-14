還沒到屏東報到先登洲際　兄弟準新秀黃玠瀚想像看台一片黃

▲中華隊、黃玠瀚 。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／台中報導

2026年第一屆四國菁英棒球對抗賽14日晚間進行台日大戰，中信兄弟今年選秀第四輪指名的黃玠瀚先發，在正式向球隊報到前，就先踏上兄弟一軍主場洲際球場的投手丘。他透露，投出首次三振後望向看台，腦海中不禁浮現整片黃色球迷的畫面。

黃玠瀚4天前才在日本與當地大學球隊交流，短時間內再碰上強度更高的日本大學國家隊。他坦言，「狀況沒有太差，主要是想搶好球數，不要投出太多保送。4天前在日本也有登板，大概先熟悉一下投手丘的感覺。」

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受到雨後投手丘濕黏影響，黃玠瀚一度請工作人員整理場地後才繼續投球，不過面對第2棒赤堀颯仍遭全壘打重擊。他表示，「一直想把黏土用掉，確實有一點影響，投完之後明顯會滑掉。被打第一支全壘打出手時就知道沒投好，因為沒有踩好，沒想到他直接打過牆。」

黃玠瀚此戰先發3.2局，被敲9支安打，包括2發全壘打，另有3次保送、3次三振，失7分。談到對日本球員的印象，他表示，國家隊又是不同層級，「打者滿黏的，而且他們適應投手球路的速度都很快。」

在踏入職棒前就有機會參與國際賽，黃玠瀚直言，「能在進職棒前體驗這種國家隊層級的比賽，感覺很特別，而且又是在兄弟的主場。我都還沒去屏東報到。」

實際站上洲際球場投手丘，他回顧，「投出第一次三振時，我就往看台看過去，突然想像到一個畫面，就是整片都是黃色的。」

黃玠瀚也期待能盡快在洲際球場登板，不過仍要等向球隊報到後，再看教練團如何安排調整。他說，「希望可以盡快上來，能為球隊作出貢獻是最好的。」