中華隊遭日本重擊1比12落敗！教頭坦言集訓有限　美日爭首屆冠軍

▲中華隊、黃玠瀚 。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／台中報導

2026年第一屆四國菁英棒球對抗賽14日晚間進行台日大戰，中信兄弟今年選秀第四輪指名的黃玠瀚先發，主投3.2局失7分。日本隊火力全開，赤堀颯、黒田義信與西野啓也都開轟，中華隊最終以1比12落敗，苦吞預賽3連敗，無緣冠軍戰，將由美國與日本爭冠。

黃玠瀚首局面對第2名打者赤堀颯，就被敲出陽春砲，隨後榊原七斗、渡部海接連安打，黒田義信獲保送形成滿壘，今津慶介再敲內野安打，幫助日本隊再添1分。

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2局上，岡田啓吾擊出三壘安打，赤堀颯再以高飛犧牲打送回跑者。4局上，鈴木湧陽保送後盜上二壘，岡田啓吾利用守備失誤上壘，跑者先攻回1分，隨後又靠暴投再下一城。渡部海敲安延續攻勢，黒田義信接著轟出兩分砲，日本隊單局攻下4分，將領先擴大至7比0。

6局上，赤堀颯、榊原七斗與渡部海連續安打再添分數，黒田義信靠守備失誤上壘，山里宝再以高飛犧牲打送回1分。

中華隊直到6局下才突破日本隊投手馬場拓海，汪家毅、何品室融連續安打，鄭俊瑋與許庭綸接連擊出滾地球，終於攻下全場唯一分數。

7局上，岡田啓吾獲保送後盜上二壘，再利用暴投攻佔三壘。邱兆慶隨後又投出保送，教練團決定換上張彥澤接替。榊原七斗擊出高飛犧牲打，日本隊攻下第10分，這一分記在邱兆慶帳上；西野啓也隨後轟出兩分砲，將比分擴大至12比1。

黃玠瀚先發3.2局，被敲9支安打，包括2發全壘打，另有3次保送、3次三振，失7分。顏承恩中繼2.1局，被敲4支安打、失2分，其中1分為非責失；邱兆慶僅解決1名打者，張彥澤則投0.2局失1分。

這次中華隊以U23培訓為主軸，總教練湯登凱才剛率領亞運培訓隊結束歐洲交流返台，教練團對球員熟悉度有限，集訓時間也不長，預賽最終吞下3連敗。

湯登凱坦言，在幾乎沒有集訓的情況下，教練團對球員狀況掌握有限，尤其投手在春季聯賽結束後已休息一段時間，幾乎是未經完整集訓就投入比賽。

透過本次賽事觀察球員，也是教練團的重要目標。談到包含中職球員加入陣容，湯登凱表示，「成績是其次，主要是挑選有潛力的好手，讓他們體驗國際賽，為年底的U23賽事做準備，這次比賽的用意就是這樣。」

談到球員整體表現，他也說，「其實大家的身體素質都不錯，但因為缺乏集訓，也沒有太多配合機會，臨場很難下戰術暗號。」

▲中華隊 。（圖／中華棒協提供）