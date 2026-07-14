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味全龍2比1退兄弟止4連敗　悍將2比0完封雄鷹終結5連敗

記者王真魚／綜合報導

中職14日進行兩地賽事，味全龍靠著拿莫．伊漾陽春砲與李凱威的致勝安打，以2比1逆轉擊敗中信兄弟，終止4連敗；富邦悍將則在台東以2比0完封台鋼雄鷹，中止5連敗。

嘉義市球場方面，兄弟前4局遭味全先發蔣銲壓制，直到5局下才靠詹子賢保送、岳東華安打展開攻勢，江坤宇擊出游擊滾地球送回詹子賢，先馳得點。

不過味全6局上隨即反攻，拿莫．伊漾率先轟出左外野陽春砲，本季第3轟出爐，將比數扳平。張政禹、劉基鴻接連敲安後，李凱威補上右外野安打，帶有超前分，幫助龍隊反以2比1領先。

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拿莫．伊漾單場3安猛打賞、貢獻1轟，李凱威則有2安、1打點演出。蔣銲主投7局僅被敲2安，送出6次三振，失1分拿下本季第5勝，防禦率降至1.41，穩居聯盟防禦率王。

另一地台東球場，富邦靠著鈴木駿輔6局無失分好投奠定勝基。4局上，林澤彬敲安後，申皓瑋遭觸身球，張育成選到四壞球形成滿壘，王苡丞擊出左外野安打，率隊先馳得點。

6局上，林澤彬再度敲安帶動攻勢，王苡丞安打攻佔一、三壘，范國宸補上右外野安打，帶有1分打點，將領先擴大至2比0。

鈴木駿輔此役主投6局，用102球僅被敲2安，送出8次三振、沒有失分；林栚呈、劉昱言、張奕與曾峻岳接力守成，聯手完成完封。

▲▼ 蔣銲 。（圖／味全龍提供）

▲蔣銲 。（圖／味全龍提供）

關鍵字： 中信兄弟味全龍拿莫伊漾蔣銲李凱威

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