鄧愷威有望明星賽後歸隊　太空人官網點名補強牛棚





▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

太空人明星賽前最後一戰以5比6遭遊騎兵再見逆轉，帶著47勝51敗、分區第三的戰績進入休兵期，不過球隊仍僅落後美聯西區龍頭遊騎兵3場。根據大聯盟官網分析，太空人在交易截止日前仍將積極補強，而台灣投手鄧愷威有望在明星賽後傷癒歸隊，成為牛棚重要戰力。

鄧愷威本季在大聯盟出賽23場，其中包括10場先發，累計4勝6敗、3次中繼成功、防禦率4.36。本月初因右膝扭傷進入15天傷兵名單後，日前已在新人聯盟展開復健賽，先發1局未被敲安、無失分。

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大聯盟官網指出，太空人目前最需要補強的位置包括外野與牛棚，而隨著鄧愷威與左投索沙（Bennett Sousa）可望在明星賽後自傷兵名單歸隊，牛棚戰力有機會獲得提升。報導也顯示，鄧愷威回歸後將以後援身分投入下半季賽事。

太空人總經理布朗（Dana Brown）日前坦言，球隊希望能在交易大限前補進外野火力，「如果能找到外野進攻支援會很棒，如果能補強牛棚也很好，這是目前兩個重要方向。」

雖然太空人本季大多時間勝率未達5成，但球隊在外卡競爭中僅落後1.5場，加上剩餘賽程難度排名全聯盟倒數第二，大聯盟官網認為，休士頓依舊保有衝擊季後賽的希望。

除了鄧愷威之外，接受韌帶置換手術的右投布蘭柯（Ronel Blanco）與衛斯奈斯基（Hayden Wesneski）預計本月底重返輪值，農場第6號新秀佩科（Ethan Pecko）也被球團視為具備大聯盟戰力。隨著傷兵陸續歸隊，太空人下半季的戰力可望進一步完整。

不過，官網分析指出，太空人本季最大的罩門仍是外野火力。球隊外野群整體OPS僅0.629，為全大聯盟最差，因此補進一名左打外野手，將成為交易截止日前的首要目標。