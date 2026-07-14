法國「最強矛盾」硬碰西班牙　梅西領軍阿根廷力抗英格蘭空中霸權

▲姆巴佩、亞馬爾將分別率領法國以及西班牙在4強戰對決。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2026世界盃足球賽正式進入最激烈的「4強殊死戰」階段！傳統勁旅法國、西班牙、英格蘭以及衛冕軍阿根廷，距離最終的大力神盃僅剩最後兩場勝利。根據BBC賽前大數據揭密，4強陣容各具特色，法國展現了令人窒息的進攻火力，西班牙則以「銅牆鐵壁」防線著稱，英格蘭擁有絕對空中優勢，而梅西（Lionel Messi）領軍的阿根廷則以驚人的門前把握度，力求再次改寫歷史。

法國進攻萬花筒 姆巴佩領銜火力全開

雖然阿根廷本屆至今攻下17球居冠，但若以進攻效率來看，高居榜首的則是「高盧雄雞」法國隊。在當家球星姆巴佩（Kylian Mbappé）與登貝萊（Ousmane Dembélé）雙翼齊飛下，法國場均進球、射門數及預期進球值（xG）均傲視群雄，是本屆公認最具威脅的進攻機器。

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西班牙「649分鐘不失球」 最強矛盾對決將登場

防守端方面，西班牙展現了極致的統治力，直到8強賽對陣比利時才首度失守，寫下自上屆世界盃以來連續649分鐘不失球的恐怖紀錄。西班牙不僅控球率66%高居第一，傳球成功率也達90.4%，更在跑動距離與高位逼搶數據上領先群雄。4強賽法國與西班牙的交手，也被外界譽為本屆「最強矛盾之戰」。

三獅軍團制霸領空 梅西創造力成阿根廷關鍵

英格蘭本屆則充分發揮「空中霸權」，傳中成功率居4強之首，且已攻入4顆頭球與24次頭球射門，這對空中對抗成功率最低的阿根廷來說，無疑是巨大威脅。然而，阿根廷擁有世界級發動機梅西，他目前送出15次穿透性傳球高居賽會第一，加上全隊射門轉換率高達18%的精準度，隨時可能一擊斃命。

▲英格蘭貝林漢姆。（圖／達志影像／美聯社）

奪冠預測法國居首 梅西率隊拚翻盤

根據數據分析網站《Opta》最新預測，法國以33.81%的奪冠機率排名第一，西班牙24.16%緊隨其後，英格蘭則以21.97%位居第三。儘管擁有梅西的阿根廷以20.06%墊底，但《Opta》也強調，阿根廷強大的心理素質與梅西的個人能力，極有可能推翻數據預測。

世界盃4強賽程（台灣時間）：

7月15日 03:00 法國 vs. 西班牙

7月16日 03:00 阿根廷 vs. 英格蘭

▲阿根廷靠著梅西領軍，持續挑戰衛冕連霸。（圖／達志影像／美聯社）