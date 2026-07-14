巴西返國僅1人搭機！總統怒轟丟臉：去簽「哈蘭德機器人」

AGORA - Lula diz que é uma vergonha nenhum jogador do Brasil ter voltado no avião da seleção



"Aquela seleção que foi com um monte de gente e voltou sozinha. Quase que não tinha ninguém para voltar no avião da seleção. Gente, que vergonha!" pic.twitter.com/Q8QTlEOpad — SPACE LIBERDADE  (@NewsLiberdade) July 13, 2026

記者王真魚／綜合報導

巴西隊在世界盃16強遭挪威淘汰後，餘波至今仍未平息。根據西班牙媒體《AS》14日報導，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）近日在一場公開活動中，公開批評國家隊返國安排，並透露自己曾傳訊息給總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti），直言「實在太丟臉了」。

巴西本屆世界盃由安切洛蒂領軍，先在32強賽以2比1逆轉日本，不過16強面對挪威時，遭哈蘭德（Erling Haaland）梅開二度，最終以1比2止步。

《AS》指出，巴西隊返國時的畫面在國內掀起不小討論。原本球隊安排班機返回里約熱內盧，但最後只有後衛達尼洛（Danilo）一人搭機，其餘球員則各自留在當地。

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魯拉談及此事時表示，「我傳了訊息給巴西國家隊總教練安切洛蒂。那支帶著一大群人出征、卻幾乎獨自返國的球隊，回程班機上幾乎沒有人，真是太丟臉了。」

他接著說，「只有一名球員搭飛機回來，其他人全都留在那裡。如果我們贏得世界盃，現在所有人一定都會在這裡跳舞慶祝。」

魯拉是在一場公開活動中，以帶有玩笑意味的口吻談及巴西隊表現，但仍不避諱公開提出批評。隨後，他還半開玩笑地向安切洛蒂建議，應該找來一名「侵略性十足的機器人」，替巴西隊提升進攻火力。

「有個孩子做出一個很有侵略性的機器人，看起來像姆巴佩（Kylian Mbappé），也像哈蘭德（（Erling Haaland））。那個機器人會把球踢到空中。」魯拉說，「我告訴安切洛蒂，如果你想補強，就把那個機器人找來吧，因為它會幫助巴西贏得世界盃冠軍。」





▲巴西總統魯拉不滿國家隊出局後僅一人搭乘返國班機，公開批評「太丟臉了」。（圖／達志影像／美聯社）