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梅西首度對決英格蘭　4強戰門票飆漲「最貴破8.6萬台幣」

記者杜奕君／綜合報導

2026年世界盃足球賽4強頂尖對決即將點燃戰火，其中最受矚目的焦點，莫過於英格蘭與阿根廷這對「宿敵」的正面交鋒！除了兩國歷史恩怨情仇，當代球王梅西（Lionel Messi）職業生涯首度在世界盃對決英格蘭的話題持續發酵，更直接反映在瘋狂飆漲的門票價格上。目前該場比賽最便宜門票已來到2696美元（約8.6萬台幣），身價足足比另一場「法西大戰」貴了一倍之多。

▲阿根廷球王梅西賽後露出結實的肌肉。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿根廷對上英格蘭之戰，門票價格不斷飆升。（圖／達志影像／美聯社）

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根據票價追蹤網站「TicketData.com」數據顯示，阿根廷對決英格蘭的「夢幻對戰」，市場需求量達到前所未有的高峰。該場比賽最便宜票價目前定格在2696美元，上週六甚至一度衝上2966美元天價。儘管隔日略微回檔至2537美元，但整體行情依舊強勁，遠超另一場準決賽，甚至高過尚未出爐的季軍戰組合。

相較於英阿大戰的火熱，另一場由法國對決西班牙的「歐洲強權內戰」，在市場上的迴響顯得冷清許多。該場比賽最便宜門票僅需1317美元（約4.2萬台幣），過去三天價格重挫26%，目前行情甚至不到英阿之戰的一半，甚至還遜於季軍戰的1537美元。

至於萬眾矚目的最終決賽，儘管對戰組合尚未揭曉，但門票早已成為全球富豪爭奪的目標。目前決賽最便宜門票來到6928美元（約22.1萬台幣）。值得一提的是，決賽票價雖然在過去72小時內微幅下降6％，但回顧今年10月，該區票價曾一度被炒作到13650美元（約43.6萬台幣）的驚人天價，顯見全球球迷為了親眼見證大力神盃誕生，砸錢絕對不手軟。

關鍵字： 2026世足4強世界盃阿根廷梅西Lionel Messi英格蘭

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