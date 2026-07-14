下水流昂談前隊友宋家豪反差形象　盛讚徐若熙、古林睿煬球威

▲宋家豪。（圖／亞洲職棒交流賽提供）

記者楊舒帆／台中報導

近年越來越多台灣球員赴日發展，正在台中考察四國菁英對抗賽的廣島球探下水流昂表示，很高興看到許多優秀台灣球員選擇日本，希望他們能在日職努力、創造更多機會，也期待未來有更多台灣球員加入，帶動日本職棒。他也談到台灣旅日球員徐若熙、古林睿揚，並分享昔日與宋家豪當隊友的印象。

下水流昂球員時期先效力廣島鯉魚，之後被交易至樂天金鷲，並於2021年退役，去年起轉任廣島球團球探。他在樂天期間曾與宋家豪當過3年隊友，回憶自己被交易加入球隊後，宋家豪經常主動找他說話，私底下個性相當溫和，「真的是一位很好的人。」

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不過宋家豪一站上投手丘，展現出的樣貌完全不同。下水流昂形容，他在場上會展現強烈鬥志，也會怒吼，與平時溫和的形象形成反差。

談到宋家豪即將取得日職本土球員資格，下水流昂表示，宋家豪從育成選手一路在日本職棒建立自己的位置，這段過程讓他相當尊敬，也希望他繼續努力、保持好表現。

談到徐若熙與古林睿煬，下水流昂表示，古林睿煬給他的印象是球質很好，去年季後賽表現很出色；徐若熙剛受到關注時就曾投出相當出色的內容，「徐若熙是很好的投手，讓我印象很深刻。」他也認為，兩人的球速快，投球相當有力量。

目前台灣旅日球員多集中於太平洋聯盟，他認為未來中央聯盟球隊也可能增加對台灣球員的關注，「各球團應該都有在觀察具潛力的台灣高中球員，現在雖然洋聯比較多，但未來應該還會持續增加。」

▲廣島鯉魚球探下水流昂。（圖／記者楊舒帆攝）