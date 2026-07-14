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王彥程出征亞運韓媒憂韓華戰力缺口　球團：積極配合放行

▲韓華鷹王彥程。（圖／韓華鷹提供）

▲韓華鷹王彥程。（圖／韓華鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中華隊14日公布2026年愛知、名古屋亞運24人名單，效力韓職韓華鷹的左投王彥程順利入選。由於韓華陣中已有盧施煥、文賢彬入選韓國隊，如今再加上王彥程代表中華隊出征，球隊將有3名主力缺席亞運，韓媒也將焦點放在韓華戰力缺口。不過韓華球團態度明確，團長孫奕表示，將全力支持王彥程參賽。

王彥程本季在KBO先發17場，繳出7勝3敗、防禦率3.59，成為韓華輪值的重要戰力，根據韓媒《CBS NoCut News》、《中央經濟新聞》等報導，隨著他確定入選中華隊，韓華除了韓國隊國手盧施煥、文賢彬之外，又將少一名主力先發，後半季勢必面臨戰力空缺。

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不過韓華並未阻止王彥程參賽。孫奕受訪表示，球團一直與王彥程持續討論亞運參賽事宜，「若收到台灣棒協正式公文，會在不影響球隊戰力的前提下，積極配合放行。」

韓媒普遍認為，9月21日亞運預賽首戰台韓交鋒，王彥程很有機會對決韓國隊，與韓華隊友盧施煥、文賢彬同場較勁。由於王彥程本季表現穩定，加上中華隊集結徐若熙、古林睿煬、孫易磊、林昱珉、潘文輝等旅外投手，被視為韓國挑戰亞運5連霸的最大對手之一。

關鍵字： 王彥程中華隊亞運韓華鷹KBO

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