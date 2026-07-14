王彥程亞運首戰先發對韓國？湯登凱列考量　曝11投採「雙先發」

▲王彥程。（圖／韓華鷹提供）

記者楊舒帆／台北報導

2026名古屋亞運中華隊24人名單正式出爐，旅外投手群成為最大亮點，其中效力韓職韓華鷹的王彥程更受到韓國媒體高度關注，普遍認為他將是阻擋韓國挑戰亞運5連霸的關鍵戰力。對於王彥程是否有望在預賽首戰對韓國先發，總教練湯登凱表示，確實會列入首戰先發考量，但仍須視9月集訓後的狀況決定。

韓媒近日大篇幅報導中華隊名單，除了點名徐若熙、古林睿煬等旅日投手外，也將本季在韓職韓華鷹繳出17場先發、7勝3敗、防禦率3.59的王彥程視為中華隊先發輪值核心，更認為他是韓國爭取亞運5連霸的最大勁敵。台韓預賽首戰將於9月21日登場，王彥程是否扛下重任，也成為外界焦點。

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談到首戰先發布局，湯登凱透露，「王彥程會放進第一場先發考量名單，也要看他到時候的狀況。」他表示，中華隊9月5日展開集訓，期間將安排數場熱身賽，再依照球員調整狀況決定先發輪值。

此次中華隊共帶11名投手，湯登凱表示，主要考量旅外投手用球數及出賽限制，因此希望多安排一、兩名投手分擔局數，「想說旅外投手一般有限制，多一、兩位稍微分擔局數會比較恰當。」他透露，投手調度將以前6局採「雙先發」模式為主，費城人潘文輝定位終結者，搭配王宇傑、王政浩兩名業餘投手負責後段7至9局。