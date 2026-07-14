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徐若熙傷勢成變數、鄭宗哲升大聯盟　亞運中華隊教頭：不勉強徵召

▲鄭宗哲。（圖／路透）

▲鄭宗哲。（圖／路透）

記者楊舒帆／台中報導

亞運中華隊名單納入8名旅外好手，其中多達7人是投手。中華隊總教練湯登凱表示，此次以旅外投手為主要徵召方向，希望提升投手群壓制力；至於目前升上大聯盟的鄭宗哲，若屆時持續待在大聯盟，中華隊也不會勉強徵召。

談到旅外投手占比較高，湯登凱說，「好的投手都往外發展，留在業餘、大學的投手素質要再挑選比較困難，所以這次以旅外投手為主，壓制性會比較好一點。」

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徐若熙目前受到傷勢影響，能否參賽仍有變數。湯登凱表示，若傷勢狀況不允許，教練團不會勉強他出賽，也會另覓替補人選，「目前還沒有確定會從業餘或中職找人替補，但大約有70％機會從業餘挑選，會以這批參加哈連盃及捷克賽事的投手為主。」

野手方面，鄭宗哲目前在大聯盟出賽，屆時能否加入中華隊也要視球團及個人發展而定。湯登凱說，「如果他持續待在大聯盟，也不會勉強他參賽；若需要替補，會以業餘球員為主。」

至於外界關注同樣是列管戰力，鄭宗哲入選但李灝宇未入選，湯登凱解釋，當初展開徵召時，鄭宗哲仍在小聯盟，因此選擇鄭宗哲較為合理，「但他現在已經在大聯盟，我們也不會影響他的發展，後續會再和棒協協調，看看要如何處理。」中華棒協回應，將持續發函跟球團確認相關事宜。

關鍵字： 亞運中華隊鄭宗哲徐若熙旅外投手

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