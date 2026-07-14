法國、西班牙強強對決　4強開打賭盤一面倒看好法國

▲法國王牌球星姆巴佩。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2026年FIFA世界盃即將迎來最令人血脈噴張的巔峰對決！萬眾矚目的首場4強準決賽，將於台灣時間15日凌晨3點，在美國德州阿靈頓AT&T體育場震撼開踢。這場由賽前兩大奪冠熱門，包括「高盧雄鷹」法國隊交手歐洲冠軍「無敵艦隊」西班牙的頂尖較量，更被國際足壇譽為是「提前開打的決賽」，賭盤則一面倒看好法國。

儘管兩支勁旅目前皆維持不敗金身，但國際頂級運彩分析師在深入拆解戰術數據後，風向一面倒看好進攻火力爆棚的法國隊，有望在常規時間內勝出。專家更大膽預測，法國此役至少能撕裂無敵艦隊防線，攻入2球或以上。

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西班牙雖然在8強賽以2比1淘汰比利時，但其「鋼鐵防線」已出現鬆動跡象。資深運彩分析師恩斯（Jason Ence）指出，西班牙目前極度缺乏依靠個人能力破門的決定力，上輪對陣比利時的兩顆進球，竟全數依靠門前補射「撿漏」。

最令西班牙球迷揪心的，莫過於19歲天才神童亞馬爾（Lamine Yamal）的低迷狀態。數據顯示，亞馬爾至今仍未能在本屆世足送出任何助攻，上場對陣比利時更在右路瘋狂貢獻23次傳球失誤，攻勢頻頻斷火。

加上中場大腦佩德里（Pedri）表現猶豫，專家警告，若總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）堅持將後衛大幅壓上的高位防線，移動緩慢的中後衛拉波爾特（Aymeric Laporte），將直接暴露在法國隊毀滅性的反擊威脅中。

反觀由隊長姆巴佩（Kylian Mbappe）領銜的法國隊，其進攻體系堪稱是高位防線的「最強核武」。根據進階數據，法國隊場均2.17次的快速反擊與3.67次的直接進攻高居全球第一，陣中大腦奧利塞（Michael Olise）本屆已送出14次威脅直線傳球，僅次於球王梅西。

專家分析，只要西班牙敢壓上進攻，法國豪華鋒線就能在後方廣闊空間予取予求。除非對手祭出「極端鐵桶大巴」，否則以西班牙的傳控打法，法國常規時間攻入2球（Team Total Over 1.5）被視為極具價值的黃金選擇。

此外，回顧兩隊在2025年歐國聯準決賽曾上演5比4的進球大戰，本屆法國隊已瘋狂斬獲16球，場均射正數高達14.17次。即便西班牙有羅德里（Rodri）坐鎮中場，但面對姆巴佩、登貝萊、奧利塞、巴爾科拉的極速輪番衝擊，任誰也難以全場保持清白，全場總進球數「大於2.5球」同樣看俏。

目前博彩公司開出的常規獨贏盤口中，法國隊為+129至+130，西班牙則為+220至+229。這場「高盧雄鷹」與「無敵艦隊」的世紀大戰，究竟誰能搶下首張決賽門票，將成為4強首戰最大看點。

▲西班牙天才小將亞馬爾。（圖／達志影像／美聯社）