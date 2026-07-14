快訊／攻城獅後場戰力大進補　陳力生正式加盟風城

▲陳力生披上紫色戰袍正式加盟攻城獅。（圖／攻城獅提供）

記者杜奕君／綜合報導

新竹御嵿攻城獅補強動作頻頻，球團今（14）日正式宣布簽下新生代控衛陳力生，新賽季他將披上3號紫衣戰袍，正式成為「獅紫軍」一員。總經理張樹人直言，看中陳力生優異的比賽解讀能力，期待他能完美融入威森教練的戰術體系，為球隊一號位注入新活力。

現年23歲、身高175公分的陳力生，過去在HBL強權南山高中時期就展現極高籃球天賦，隨後在國立體大磨練出穩健球風。踏入職籃前兩季效力於桃園璞園領航猿，上賽季他在2025亞洲籃球冠軍聯賽（BCL）會內賽大放異彩，面對亞洲各國頂尖職業隊，在有限上場時間內展現出色的外線投射與組織能力，幫助球隊穩住陣腳，實力深受肯定。

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對於此次簽下陳力生，攻城獅總經理張樹人表示，「簽下力生主要是希望能補足一號位的戰力。透過休賽季的友誼賽以及他在PLG、BCL的比賽影片，我們非常欣賞他對比賽的解讀能力，認為他會非常適合威森教練的體系。」

談到上賽季的成長與蛻變，陳力生坦言BCL的洗禮是關鍵，「經過國際賽事的磨練，我對職業賽事的認知大幅提升，更清楚自己在團隊中的角色。這個休賽季我希望能持續強化身體素質，並提升外線穩定度。」

值得一提的是，陳力生本周加入球隊訓練後，已迅速與隊友打成一片。陣中包括劉丞勳、蔡宸綱、梁瀚都是他過去在UBA時期的老友，甚至連防護員也是大學時期的合作夥伴，這讓他感到格外親切。

陳力生表示，自己對攻城獅的球風並不陌生，「上季常看攻城獅比賽，很喜歡球隊奔放的風格，期待自己能扮演好串聯大家的橋樑。」此外，他也對攻城獅著名的「瘋狂主場」充滿期待，「以前是透過轉播感受獅紫軍的熱情，那種吶喊聲會讓球員更專注、更團結，很期待未來能以主隊球員身分，在主場感受這種震撼感！」