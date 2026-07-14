運動雲

>

快訊／攻城獅後場戰力大進補　陳力生正式加盟風城

▲陳力生披上紫色戰袍正式加盟攻城獅。（圖／攻城獅提供）

▲陳力生披上紫色戰袍正式加盟攻城獅。（圖／攻城獅提供）

記者杜奕君／綜合報導

新竹御嵿攻城獅補強動作頻頻，球團今（14）日正式宣布簽下新生代控衛陳力生，新賽季他將披上3號紫衣戰袍，正式成為「獅紫軍」一員。總經理張樹人直言，看中陳力生優異的比賽解讀能力，期待他能完美融入威森教練的戰術體系，為球隊一號位注入新活力。

現年23歲、身高175公分的陳力生，過去在HBL強權南山高中時期就展現極高籃球天賦，隨後在國立體大磨練出穩健球風。踏入職籃前兩季效力於桃園璞園領航猿，上賽季他在2025亞洲籃球冠軍聯賽（BCL）會內賽大放異彩，面對亞洲各國頂尖職業隊，在有限上場時間內展現出色的外線投射與組織能力，幫助球隊穩住陣腳，實力深受肯定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於此次簽下陳力生，攻城獅總經理張樹人表示，「簽下力生主要是希望能補足一號位的戰力。透過休賽季的友誼賽以及他在PLG、BCL的比賽影片，我們非常欣賞他對比賽的解讀能力，認為他會非常適合威森教練的體系。」

談到上賽季的成長與蛻變，陳力生坦言BCL的洗禮是關鍵，「經過國際賽事的磨練，我對職業賽事的認知大幅提升，更清楚自己在團隊中的角色。這個休賽季我希望能持續強化身體素質，並提升外線穩定度。」

值得一提的是，陳力生本周加入球隊訓練後，已迅速與隊友打成一片。陣中包括劉丞勳、蔡宸綱、梁瀚都是他過去在UBA時期的老友，甚至連防護員也是大學時期的合作夥伴，這讓他感到格外親切。

陳力生表示，自己對攻城獅的球風並不陌生，「上季常看攻城獅比賽，很喜歡球隊奔放的風格，期待自己能扮演好串聯大家的橋樑。」此外，他也對攻城獅著名的「瘋狂主場」充滿期待，「以前是透過轉播感受獅紫軍的熱情，那種吶喊聲會讓球員更專注、更團結，很期待未來能以主隊球員身分，在主場感受這種震撼感！」

關鍵字： 陳力生攻城獅TPBL台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／台新戰神管理層大補強！　中華隊後勤推手楊勝凱接任營運長

快訊／台新戰神管理層大補強！　中華隊後勤推手楊勝凱接任營運長

高柏鎧將參戰名古屋亞運　阿提諾仍是備案「救火隊」

高柏鎧將參戰名古屋亞運　阿提諾仍是備案「救火隊」

快訊／國王戰力大洗牌　呂政儒等3人震撼離隊

快訊／國王戰力大洗牌　呂政儒等3人震撼離隊

PLG最強新人王葉惟捷領軍　中華3X3男籃拚亞運金牌2連霸

PLG最強新人王葉惟捷領軍　中華3X3男籃拚亞運金牌2連霸

高球天后曾雅妮睽違20年重返亞運舞台　射擊林怡君成8朝元老

高球天后曾雅妮睽違20年重返亞運舞台　射擊林怡君成8朝元老

獵鷹悍將种義仁　續約目標拚年度進步獎

獵鷹悍將种義仁　續約目標拚年度進步獎

快訊／狀元來了！　洋基工程簽下王鼎鈞、將披6號戰袍

快訊／狀元來了！　洋基工程簽下王鼎鈞、將披6號戰袍

亞運選拔爭議延燒　李洋承諾將全面檢討

亞運選拔爭議延燒　李洋承諾將全面檢討

本屆名古屋亞運「亮點」選手　李洋：王齊麟每屆亞運送走一個搭檔

本屆名古屋亞運「亮點」選手　李洋：王齊麟每屆亞運送走一個搭檔

亞運482人名單出爐！郭婞淳、楊勇緯領銜出擊　曾雅妮重返國家隊

亞運482人名單出爐！郭婞淳、楊勇緯領銜出擊　曾雅妮重返國家隊

【溫馨可愛的互動】萌弟舉高小手奶音說掰掰！垃圾車司機也暖心回應❤️‍

熱門新聞

420萬人怒連署「阿根廷滾出世足」！梅西4強前夕陷全球爭議風暴

10萬挪威球迷等英雄　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

巴西才遭挪威淘汰！！小維尼修斯遊艇狂歡擁「網紅女友」惹眾怒

快訊／亞運棒球名單出爐　徐若熙、古林睿煬等8旅外好手助陣

挪威前鋒遭網暴家人無端被波及　女友沉痛呼籲發文前多想想

兩台F35戰機伴飛！哈蘭德領隊光榮回挪威享超VIP待遇　

讀者回應

﻿

熱門新聞

1阿根廷晉4強惹眾怒？420萬人連署開戰

2哈蘭德帶「神秘小浣熊」回國

3小維尼修斯遊艇狂歡惹眾怒

4亞運棒球名單出爐　徐若熙、古林睿煬等8旅外好手助陣

5挪威前鋒遭網暴　女友小孩被波及

最新新聞

1王彥程先發韓國？湯登凱列首戰考量

2湯登凱感謝4隊支援：中職好手提升打線

3中華隊教頭：不勉強

4法國大戰西班牙　姆巴佩領軍衝擊決賽

5梅西世足「用走的」又創紀錄！

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

「世界盃改變了我」哈蘭德7球謝幕　驕傲喊：我們讓世界認識挪威

【中信兄弟涼水祭爆爭議】啦啦隊女神衣宸遭「水槍噴臉」罕見動怒

【哈蘭德也受不了】挪威2.5小時閃電搬飯店！　再架黑網防英媒偷戰術

中信兄弟涼水祭爆爭議！啦啦隊衣宸遭「水槍噴臉」不忍了

【心臟爆擊】李珠珢跳富邦最新三振舞！甜美笑容電暈全場

鍾麗緹17歲女兒疑藏電子菸　媽媽一開門..她表情超慌張

【這司機也太可愛】台鐵司機用喇叭按出「愛的鼓勵」和遊客打招呼 #多良車站

千千澄清「跟隋棠感情非常好」　回應《吃桌》爭議：沒人欺負我！

【嘴太狠XD】一聽弟弟交女友　秒嗆：怎麼會有人喜歡你！

【差點轉生異世界】左有大車前方突然車禍！駕駛狂吼「閃一下」驚險閃過！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366