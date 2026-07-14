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64%時間都在走！梅西2戰「散步破5公里」　仍是能改變比賽的男人

記者林緯平／綜合報導

誰說踢足球一定要全場狂奔？39歲的阿根廷球王梅西（Lionel Messi）在美加墨世界盃完美詮釋「散步流」奧義！最新數據顯示，梅西是本屆世足唯一在單場比賽中「純走路」超過5公里的球員，且已兩度締造此超狂紀錄，再次證明他即使只用走的，依然是場上最致命的武器。

▲▼梅西。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿根廷球王梅西。（圖／達志影像／美聯社）

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兩戰純走破5公里　創本屆世足唯一紀錄

根據知名足球社群《The Touchline | ????》指出，梅西在本屆賽事中，將個人的「節能模式」發揮到淋漓盡致。他在對戰維德角的比賽中，光是走路的距離就高達5.2公里；隨後在交手瑞士的戰役中，更將這項數據推升至5.3公里。這讓他成為2026世界盃開踢至今，唯一能在單場比賽中「走」出突破5公里里程的球員。

上帝視角掃描球場　散步成為致命武器

許多球迷或許會對梅西「不積極跑動」感到疑惑，甚至招致外界偷懶的批評，但這正是他的高明之處。梅西的散步並非體力不支，而是在進行高頻率的「球場掃描」。他利用走路的時間，精準觀察對手的防守站位與陣型漏洞。當防守球員因為他的低速移動而鬆懈時，梅西便能在瞬間切換爆發模式，用一次精準的穿越傳球或突破，直接撕裂對手防線。

顛覆傳統思維　39歲球王的頂級生存哲學

回顧梅西的生涯後期，他便開始大幅減少無效跑動。過去的數據就曾顯示，梅西在場上有超過64%的時間都在走路。如今39歲的他，在體能無法與年輕世代抗衡的情況下，用極致的球商與大局觀彌補了跑動距離的劣勢。這種「好鋼用在刀刃上」的踢法，不僅延長了他的職業壽命，也為現代足球帶來了完全不同維度的戰術啟發。

關鍵字： 2026世足世界盃梅西

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