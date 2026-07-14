布蘭奇凌晨2點在飯店收遊騎兵8輪喜訊　談台灣人友善、天氣三溫暖

▲布蘭奇（Kolby Branch）。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台中報導

美國大學國家隊隊長布蘭奇（Kolby Branch）來台參加2026年四國菁英棒球對抗賽期間，傳來生涯重要喜訊，在大聯盟選秀第8輪、總順位第237順位獲德州遊騎兵挑選。他透露，當時台灣時間已是凌晨2點，自己特地熬夜等待電話，「接到通知的感覺非常棒，真的非常開心。」

現年23歲的布蘭奇過去3季效力喬治亞大學，合計出賽195場，繳出打擊率.277、50轟、159打點，游擊守備率.972締造校史紀錄。今年他67場全數擔任先發游擊手，幫助球隊闖進大學世界大賽並列第3名，個人獲選ABCA／Rawlings游擊手金手套。

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布蘭奇本屆賽事也有穩定表現，首戰面對中華隊投手楊家凱開轟，單場4打數2安打；對日本2打數1安打、另獲2次保送，對韓國3打數1安打、跑回1分，3戰合計9打數4安打。

身為隊長，布蘭奇認為美國隊最大的優勢是團隊氣氛與凝聚力，「大家都很享受相處，也彼此關心。經過兩、三週的集訓，我們已經融合得很好。」美國隊預賽取得3連勝，他也直言，全隊已經準備好迎接金牌戰。

這趟也是布蘭奇首度造訪亞洲，他對台灣留下深刻印象，「這裡的人都非常友善，我沒有遇到任何不親切的人。」他也笑說，台灣食物和美國很不一樣，米飯和牛肉都很多，飯店早餐尤其出色，城市裡林立的高樓大廈也讓他感到新鮮。

過去美國大學明星隊分別與台灣、日本打交流戰，對於今年首次採取四國菁英賽制，布蘭奇相當享受與不同國家交流，「三支球隊有三種不同的球風，也說著不同語言，可以認識更多球員，這是我很喜歡的部分。」他透露，曾在飯店及用餐時間與中華隊球員碰面，雖然互動較多的是日本隊，但遇到的台灣球員同樣都很友善。

至於台灣濕熱的天氣，布蘭奇形容，「不完全是溫度很高，而是感覺像待在三溫暖裡。」不過他過去曾在北卡羅萊納州經歷類似氣候，因此已逐漸適應。