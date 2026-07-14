美國單局雙轟灌7分再敲再見轟！10比0扣倒韓國　3連勝闖冠軍戰

▲美國隊史坦（JD Stein）再見扣倒轟。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／台中報導

2026年四國菁英棒球對抗賽14日午場由美國對戰韓國，美國隊火力全開，單局敲出兩轟、灌進7分，全場轟出3發全壘打，最終以10比0提前7局結束比賽，取得3連勝晉級冠軍戰。

美國隊首局展開攻勢，皮茲（Derrick Pitts）、凱利（Gavin Kelly）接連敲安，滿壘時戴維斯（Tague Davis）遭觸身球保送，擠回全場第1分。

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3局下，戴維斯敲出兩分砲，幫助美國隊取得3比0領先；韋特（Ryker Waite）再掃出左外野清壘三壘安打，皮茲以內野安打再添1分，海爾斯頓（Landon Hairston）隨後轟出右外野標竿全壘打，美國隊單局灌進7分，一口氣將領先擴大至8比0。

5局下，史坦（JD Stein）掃出深遠右外野飛球，韓國隊一度爭取判為場地二壘安打，不過裁判最終判定為全壘打，美國隊將比分拉開至10比0。

投手方面，莫斯（Wylan Moss）扛起先發，主投4局僅被敲1支安打，送出6次三振、無失分；桑福德（Will Sanford）從5局接替登板，後援3局僅被敲1支安打，狂飆8次三振，同樣未失分。