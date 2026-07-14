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快訊／台新戰神管理層大補強！　中華隊後勤推手楊勝凱接任營運長

▲戰神延攬中華隊後勤推手楊勝凱接任營運長。（圖／戰神提供）

▲戰神延攬中華隊後勤推手楊勝凱接任營運長。（圖／戰神提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL台北台新戰神今(14)日宣布重要人事異動，邀請擁有豐富外商管理經驗與籃球背景的楊勝凱出任球隊營運長。楊勝凱過去曾任職於Yahoo、微軟等知名外商，更是「EMPOWER引爆籃球訓練」的共同創辦人，近年更深入中華男、女籃國家隊擔任球隊經理。戰神球團期盼借重其跨界管理思維，為球隊建立長遠的組織文化與競爭力。

戰神球團表示，楊勝凱將全面負責球隊營運發展、團隊文化建立及長期策略規劃。台新育樂總經理林祐廷指出，「楊勝凱兼具企業管理專業與中華隊後勤實務經驗，相信他的加入能為球隊帶來更成熟的管理思維，並在組織文化上注入新氣象。」

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從科技業經理人到籃球創業家，楊勝凱此次接下戰神營運長一職，他坦言是全新挑戰。過去在外商負責產品開發時，他最核心的理念就是「使用者經驗」，如今他計畫將此思維延伸至職籃經營，「我希望從球員、教練團到球迷的每一個環節，都能持續優化體驗。我的目標是打造一流的工作環境，建立一支有紀律的團隊。」

事實上，楊勝凱與戰神團隊淵源頗深，早在「引爆」時期便與教練團成員建立良好互動；在擔任中華隊經理期間，更與戰神陣中大將陳冠全、潛力新星雷蒙恩等人有過密切合作，對球隊運作並不陌生。為了迎接新賽季，他自5月起已提前投入球隊運作，與團隊共同規劃方向，期許成為球員最堅強的後盾。

至於外界最關注的新任總教練人選，楊勝凱也透露最新進度。他表示球團目前持續鎖定具備國際經驗的教練人選，希望能藉此在「土洋整合」上發揮更大效益，讓團隊溝通更順暢，進而發揮最大戰力。

談及球隊未來願景，楊勝凱展現強大企圖心，「我們不只追求單一賽季的成績，更要將戰神打造為具備競爭力的亞洲指標性球隊，建立長遠且永續的球隊文化，這將是我們接下來全力以赴的方向。」

關鍵字： 楊勝凱戰神TPBL台籃營運長

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