高柏鎧將參戰名古屋亞運　阿提諾仍是備案「救火隊」

▲高柏鎧將參與本屆名古屋亞運。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

2026年愛知名古屋亞運將於9月正式點燃戰火，14日運動部公布正式亞運參賽名單，其中在中華男籃方面，歸化球員也是禁區守護神高柏鎧，確定將出征此次亞運。不過由於每屆亞運主辦國資格認定狀況不一，中華籃協副秘書長張承中表示，「籃協仍是戒慎恐懼的面對，另一名歸化球員阿提諾也還是備案首選。」

運動部今日由部長李洋親自公布本屆亞運482位選手完整名單，其中在男籃方面，12人正選名單包括陳盈駿、林庭謙、游艾喆、劉錚、阿巴西、盧峻翔、李家慷、雷蒙恩、馬建豪、胡瓏貿、高柏鎧、曾祥鈞。

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李洋表示，「針對高柏鎧的參賽資格，目前確定應該是可以出賽！」

籃協方面，副秘書長張承中表示，「亞運歸化規則每4年就會變動一次，目前籃協已正式去函亞運籌備會詢問相關資格。張承中也樂觀表示，在阿提諾上屆都能順利出賽的情況下，新任歸化戰力高柏鎧能披掛上陣的機率應該相當高。」

過去兩屆亞運會，中華隊在歸化球員的入籍年限與參賽資格上，都曾面臨「滾動式調整」的挑戰。對此，張承中坦言，亞運對於歸化球員的認定標準確實每4年就變動一次，為了確保萬無一失，籃協已經主動出擊，向亞運籌備會發函確認最新的資格細節。

不過，對於禁區新支柱高柏鎧的參賽前景，張承中持正面態度。他指出，考量到上屆亞運阿提諾在相同背景下都能獲准出賽，因此高柏鎧這次能順利代表中華隊出征的機率「相當高」。

值得一提的是，為了確保戰力不出現斷層，目前符合條件的「白色巨塔」阿提諾也已列入國訓中心名單中。張承中表示，阿提諾將作為高柏鎧萬一無法出賽時的備案，透過「雙保險」的佈局，力求讓中華男籃在亞運戰場上擁有最完整的禁區守護神戰力。

▲阿提諾在上屆杭州亞運代表中華隊出賽。（圖／記者林敬旻攝）