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快訊／國王戰力大洗牌　呂政儒等3人震撼離隊

▲新北國王兩名球員呂政儒、蘇培凱，以及助理教練林政語都確定離隊。（圖／國王提供）

▲新北國王兩名球員呂政儒、蘇培凱確定離隊。（圖／國王提供）

記者杜奕君／綜合報導

上賽季衛冕失利的新北國王，14日震撼宣布球隊人事異動！陣中資深射手「男模」呂政儒、潛力小將蘇培凱，以及創隊以來便在陣中的助理教練林政語，都將在合約期滿後正式離隊。球團也特別發文感謝3位功臣過去對「禁衛軍」的辛勤付出。

身為台灣籃壇指標性射手，「男模」呂政儒自2024-25賽季加盟國王以來，雖然面臨傷勢與角色轉換，但始終是球隊完成連霸霸業的重要穩定力量。過去兩個賽季，呂政儒不僅在場上展現頂尖外線火力和豐富賽事經驗，場下更扮演老大哥角色，提攜陣中年輕球員。每當球隊戰力吃緊，他總能從板凳挺身而出，以專業態度與拚戰精神為球隊注入強心針。

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而年輕戰力蘇培凱，在效力國王的3個賽季中，始終保持積極訓練態度。特別是在過去兩季隨隊征戰東超（EASL）與BCL等國際賽場時，蘇培凱在面對各國列強的強硬對抗下，展現出「初生之犢不畏虎」的精神，在有限的上場時間內，於防守端與外線提供能量，成為禁衛軍在國際舞台上不可或缺的調度活水。

至於教練團部分，林政語教練自2021年國王成軍之初便加入團隊，是球隊的「創隊元老」之一。他長期深耕數據解讀與細膩的影像分析，是教練團制定戰術時最堅實的幕後支柱。從球隊初創的磨合期到奪冠的榮耀時刻，林政語在體系建立上的專業貢獻，深獲球團肯定。

新北國王球團今日也正式向3位功臣致謝，感謝他們為球隊留下的輝煌紀錄與汗水，並祝福呂政儒、蘇培凱與林政語教練在未來的籃球旅程中，能持續在不同舞台發光發熱。

▲新北國王兩名球員呂政儒、蘇培凱，以及助理教練林政語都確定離隊。（圖／國王提供）

▲新北國王創隊元老之一的助理教練林政語也確定離隊。（圖／國王提供）

關鍵字： 呂政儒蘇培凱林政語國王新北國王TPBL台籃

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