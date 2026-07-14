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WBC雙王牌、王彥程全入列！韓媒熱議中華隊：韓國5連霸最大勁敵

▲王彥程。（圖／韓華鷹提供）

▲王彥程。（圖／韓華鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

2026愛知名古屋亞運中華隊24人名單公布後，引發韓國媒體高度關注。多家韓媒聚焦徐若熙、古林睿煬、王彥程及林昱珉等投手戰力，並將中華隊視為韓國挑戰亞運5連霸的最大勁敵。

《Sports Today》以「效力日職的徐若熙、古林睿煬，再加上王彥程……中華隊以最強陣容出征亞運」為題，指出徐若熙與古林睿煬都曾在經典賽展現壓制力，再加上本季在韓華鷹繳出7勝3敗、防禦率3.59的王彥程，中華隊投手陣容不容小覷。

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另一家韓媒《NewsPim》則以「韓華王彥程也加入……中華隊公布亞運最強名單」為題，直言王彥程與多名旅外強投入選後，中華隊已成為韓國爭取5連霸的最大變數。報導也點名孫易磊、莊陳仲敖、潘文輝及鄭宗哲等旅外球員，認為台灣積極運用海外戰力提升競爭力。

王彥程也是《OSEN》關注焦點，該媒體以「『代表隊核心』王彥程將在名古屋阻擋韓國5連霸？『韓國殺手』古林睿煬、林昱珉入選」為題，並提到林昱珉曾在杭州亞運兩度對韓國登板，古林睿煬也在今年經典賽壓制韓國打線。

至於《京鄉體育》，則以「WBC雙王牌再加上王彥程　中華隊以最強戰力出征亞運」為題，認為即使徐若熙傷勢仍有變數，中華隊整體投手戰力依舊強大。

韓媒也多次回顧杭州亞運，中華隊曾在預賽以4比0擊敗韓國，金牌戰則以0比2落敗。本屆兩隊又將在預賽首戰交手，韓媒普遍認為，中華隊仍是韓國爭冠路上最具威脅的對手。

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