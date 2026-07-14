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亞運中華隊中職僅5人！富邦、台鋼掛0　球團回應：提供人選未入選

▲▼中職戴培峰。（圖／記者李毓康攝）

▲中職戴培峰。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

2026愛知名古屋亞運棒球中華隊24人名單公布，其中中職球員僅有劉基鴻、陳晨威、朱迦恩、張翔及黃韋盛5人，富邦悍將與台鋼雄鷹皆無人入選，引發外界討論。兩支球團均回應，徵詢過程中曾提供多名球員供棒協及選訓單位參考，最終名單仍以棒協公布為主。

中華隊領隊林宗成表示，教練團一開始規劃由中職6支球團各支援1名球員，並以盡量不影響中職賽程為前提進行徵詢，「徵詢過程中，部分球團對人選有意見，經過商量跟協調，大約兩週前就已經談妥。」

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據了解，富邦悍將捕手戴培峰與台鋼雄鷹內野手曾子祐原本都曾在徵詢名單中，王念好、王苡丞也曾在推薦名單中，但後續經過協調後並未列入最終24人名單。對此，林宗成並未證實兩隊當初被徵詢的具體人選，僅強調整體名單是由教練團與各球團協調後完成。

至於統一獅有2名球員入選，也引起外界熱議。據了解，球團當初提供給棒協的名單中包括捕手張翔及外野手朱迦恩，兩人也都是中華隊教練團考量的人選，最終雙雙入選。

對於最終沒有球員入選，台鋼雄鷹球團表示，在溝通過程中曾提出其他數名人選，提供棒協及選訓委員參考，最終名單仍以棒協公布為主。

富邦悍將球團則表示，本次亞運徵召過程中收到棒協對選手的徵詢後，也提供多位優秀球員名單供選訓單位參考，最終入選名單同樣以棒協公布為主。

▲曾子祐。（圖／台鋼雄鷹）

▲曾子祐。（圖／台鋼雄鷹）

關鍵字： 亞運棒球中華隊名單中職球員富邦悍將台鋼雄鷹

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