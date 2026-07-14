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反阿根廷連署衝破500萬！意外掀GOAT之爭　C羅票數狠甩梅西

▲梅西（Lionel Messi）前役對瑞士時眼眶遭肘擊濺血。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅西與阿根廷遭到部分球迷抵制。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

針對阿根廷國家隊近期的爭議，引發全球球迷不滿發起「Argentina Out」網路抵制連署，目前參與人數已火速突破500萬大關！雖然這項連署預計不具任何官方效力，但已充分展現社會大眾的憤怒。此外，該網站發起的「GOAT」票選中，C羅以壓倒性票數狠甩梅西。

500萬連署達標！網怒火狂燒但無實質效力

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「Argentina Out」抵制連署網站近期流量狂飆，串聯人數正式跨越500萬的驚人門檻。這股來自全球網友的巨大聲浪，強烈反映出社會大眾對阿根廷近期爭議事件的不滿與關注。然而，評估這份連署純粹是球迷在網路上的情緒宣洩，國際足總（FIFA）或其他官方組織並不會因此做出實質的懲處或賽果改判，在現實中不具任何約束力。

▲▼葡萄牙C羅。（圖／達志影像／美聯社）

▲C羅意外獲得網友支持。（圖／達志影像／美聯社）

GOAT世紀票選　C羅壓倒性狂勝梅西

有趣的是，該連署網站在匯聚龐大反阿根廷人流的同時，順勢推出了足壇永遠的爭論題：「梅西（Lionel Messi）與C羅（Cristiano Ronaldo）誰才是真正的GOAT（史上最偉大球員）？」在反阿根廷情緒高漲的氛圍助攻下，C羅超過6成票數獲得了壓倒性領先，將梅西遠遠甩在後頭，意外成為這場網路風暴中的最大贏家。

網路民粹與球迷角力　演變成另類戰場

從更多元的視角觀察，這場500萬人的連署已經超越了單一事件的抵制，演變成各方球迷勢力的網路角力。許多非阿根廷死忠球迷、甚至C羅的擁護者皆集結參與，將體育競技的火花延伸至虛擬世界的選票大戰。過去阿根廷國家隊雖以精湛球技征服世界，但賽場內外的紀律與言行爭議，如今正透過網路集結成難以忽視的公關危機。

關鍵字： 2026世足世界盃梅西C羅

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