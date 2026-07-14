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高球天后曾雅妮睽違20年重返亞運舞台　射擊林怡君成8朝元老

▲▼曾雅妮在TLPGA緯創公開賽以總桿130桿奪冠，睽違11年再捧冠盃。（圖／TLPGA提供）

▲高球天后曾雅妮睽違20年將再度踏上亞運舞台。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

名古屋亞運腳步近了！運動部今(14)日正式公布本屆參賽名單，台灣預計將派出482位選手參與34種運動賽事，總代表團人數突破700人大關。其中最受矚目的焦點，莫過於45歲的射擊「不死鳥」林怡君將生涯第8度征戰亞運，成為代表團最資深老將；而前高球世界球后曾雅妮，也將在睽違20年後，再度披上中華隊戰袍重返亞運舞台。

本屆名古屋亞運，我國代表團展現強大氣勢，過去曾在亞運賽場奪下3面銅牌的羽球奧運雙金名將李洋，此次身分大不同，將以「運動部部長」的身分親自帶隊。李洋強調，政府將成為選手與教練的最強後援，透過國家力量提供最完善的資源。

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在競技戰力方面，雖然上屆「獎牌庫」滑輪溜冰並未列入本屆賽事，但中華隊奪金重點依然強大。女子拳擊由「金牌大滿貫」林郁婷領軍，攜手黃筱雯、陳念琴組成最強女力戰隊；網球賽場則有「百搭天后」謝淑薇坐鎮，搭配近期在大滿貫女雙表現亮眼的「小鋼炮」梁恩碩，奪牌呼聲極高。

此外，高球賽場也迎來重磅回歸，前世界球后曾雅妮繼2006年杜哈亞運後，睽違20年再度重返亞運，這也是她職業生涯再攀高峰的重要指標。

除了資深名將，奧運等級的頂尖戰力也傾巢而出，包括「舉重女神」郭婞淳、「貓王」唐嘉鴻、「鞍馬王子」李智凱、射箭反曲弓湯智鈞，以及桌球看板球星林昀儒、鄭怡靜都將參賽。

至於傳統強項羽球，在李洋「轉換身分」後，由一哥周天成第5度參賽領軍，帶領全英公開賽男單冠軍「左手重砲」林俊易，以及混雙強權葉宏蔚、詹又蓁力拚佳績，期待在名古屋再創台灣運動史新篇章。

▲▼台灣隊奧運射擊代表隊成員 楊昆弼、林怡君、劉宛渝、李孟遠。（圖／記者許靖騏攝）

▲射擊不死鳥林怡君將成為亞運8朝元老。（圖／記者許靖騏攝）

關鍵字： 亞運名古屋亞運曾雅妮林怡君射擊高球高爾夫

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