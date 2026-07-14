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雲豹補進德籍助教！　威德爾輔佐羅德爾打造新戰力

▲雲豹教練團再升級，德國籍助理教練威德爾加盟。（圖／雲豹提供）

▲雲豹教練團再升級，德國籍助理教練威德爾加盟。（圖／雲豹提供）

記者杜奕君／綜合報導

衛冕軍桃園台啤永豐雲豹補強腳步不停歇！球團今(14)日正式宣布，簽下年僅35歲的德國籍助理教練威德爾(Florian Wedell)，他將與同鄉的總教練羅德爾(Henrik Rödl)強強聯手。雲豹總經理顏行書強調，威德爾的加入將使教練團分工更趨細膩，目標是將現有陣容的戰力提升至全新檔次。

被譽為歐洲新生代極具潛力的「少帥」，威德爾的執教履歷相當亮眼。他自2012年起深耕德甲勁旅拜仁慕尼黑(Bayern Munich)青訓體系長達十年，曾多次率領U14、U16、U19青年隊奪下德國聯賽冠軍，是名副其實的「新星推手」。

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2022年轉戰丹麥傳統強權巴肯熊隊(Bakken Bears)後，威德爾更協助球隊締造丹麥聯賽與盃賽的雙冠紀錄，並於2023年問鼎歐洲北區籃球聯賽（ENBL）冠軍。目前他正擔任德國U20男籃國家隊助教，隨隊征戰FIBA歐洲錦標賽，具備深厚的國際賽事執教經驗。

對於這位德籍強援的加入，雲豹總教練羅德爾顯得信心十足。他透露兩人相識已久，威德爾更是多位籃壇資深夥伴一致推薦的絕佳人選。羅德爾表示，「上賽季我們已證明了球隊的企圖心，威德爾在球員養成與高層級賽事準備上具備專業能力，相信他的加入能進一步提升教練團品質，攜手迎接新賽季挑戰。」

雲豹總經理顏行書則指出，新賽季教練團將由原有的三位教練搭配威德爾組成，分工將涵蓋球員發展、臨場戰術建議與專職情蒐。顏行書特別提到，「我對威德爾出色的戰術素養，以及渴望幫助球員成長的心態印象深刻。」

威德爾的執教理念以「高強度防守」與「快速攻守轉換」為核心，這與現代籃球趨勢完美契合。雲豹球團期盼透過更專業的精準分工，不僅要培養陣中潛力新秀，更要打造出一支更具競爭力的鋼鐵勁旅，續朝衛冕之路邁進。

關鍵字： 威德爾雲豹TPBL台籃

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