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獵鷹悍將种義仁　續約目標拚年度進步獎

▲獵鷹悍將种義仁，續約目標拚年度進步獎。（圖／獵鷹提供）

▲獵鷹悍將种義仁，續約目標拚年度進步獎。（圖／獵鷹提供）

記者杜奕君／綜合報導

台鋼獵鷹球團今（14）日正式宣布，與華裔好手种義仁（Ethan Chung）完成續約，雙方將攜手征戰新賽季。上季在年度進步獎票選高居第3名的种義仁，不僅憑藉穩定的外圍火力與防守態度贏得球團青睞，他更在續約後展現強烈企圖心，直言下個賽季的目標就是要將「年度進步獎」獎座帶回家！

現年28歲的种義仁，在2025-26賽季為獵鷹出賽表現亮眼，繳出場均6.0分、2.2籃板、1.3助攻、0.6抄截的成績單。從季初的生澀到季末成為球隊不可或缺的板凳火徒，种義仁的進化有目共睹，更在年度進步獎票選中獲得第3高分的肯定。

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回首過去一年的職籃生涯，种義仁坦言「自信心」是最大的轉捩點，「第一個賽季我做任何決定都顯得有些猶豫，但進入第二年後，我迫切地想證明自己屬於這個舞台。」隨著心態轉強，种義仁不僅在投籃選擇上更果斷，也更敢於持球衝擊籃框。他也透露，休賽季將針對運球與控球能力加強磨練，力求成為更成熟的進攻發動機。

談到新賽季的目標，种義仁展現了極高的自我要求，「上賽季雖然有幾場不錯的發揮，但整體穩定度還不夠。今年我希望在得分、防守以及串連隊友上，每場比賽都能有穩定的貢獻。」

有趣的是，去年种義仁的目標之一就是挑戰進步獎，雖然最終由隊友谷毛唯嘉獲獎，但他大方送上祝福的同時，也不忘給自己定下目標，「我很替谷毛開心，但到了明年，我一定要把這個獎項帶回家！」

對於种義仁的續約，獵鷹總教練柯納（Raoul Korner）給予高度評價，認為他完美詮釋了球隊的核心價值，「Ethan的專業態度、職業道德以及謙遜奉獻的精神，無論在場上或場下都是大家的榜樣。」

柯納強調，种義仁透過持續的努力，已經在隊中建立起重要的影響力，更是球隊未來建隊藍圖中的關鍵拼圖，「我們深信，在打造具備競爭力的陣容時，他是不可或缺的一環，我非常期待看到他繼續披上獵鷹戰袍，持續突破自我。」

關鍵字： 种義仁獵鷹PLG台籃

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