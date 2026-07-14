「鏞不止步」首部曲啟動！陳鏞基職棒生涯首度回台東獻技

▲統一獅公布「鏞不止步」陳鏞基引退系列首部曲「回家的路」主視覺，8月將回到故鄉台東出賽。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／綜合報導

統一7-ELEVEn獅宣布啟動「鏞不止步」陳鏞基引退系列活動，首部曲主題定為「回家的路」，將於8月11、12日在台東棒球場登場，由統一獅迎戰樂天桃猿。這不僅是陳鏞基職棒生涯引退巡禮的重要一站，更是他16年中職生涯首度在故鄉台東出賽，格外具有紀念意義。

陳鏞基棒球生涯從台東起步，歷經國家隊、旅外生涯，2011年返台加盟統一獅，至今累積16個球季。今年將迎來球員生涯最後一年，球團特別規劃引退系列活動，希望陪伴他完成最後旅程，也讓他能夠回到孕育自己的家鄉。

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此次活動由統一獅與原棒協共同合作。關懷盃長年深耕花東基層棒球，而陳鏞基也是首屆關懷盃代表性球員之一。球團希望藉由職業棒球與基層資源的結合，讓更多孩子因棒球找到夢想與自信，將棒球精神持續傳承下去。

本次主視覺延續關懷盃風格，以陳鏞基母校長濱國小棒球隊的黑、黃復古配色為基底，搭配統一獅橘色點綴，並融入台東山海地景與原住民族文化元素。

設計中運用原民編織紋樣、幾何圖騰及流動線條，象徵文化傳承、山風與能量，也呼應陳鏞基多年來在球場上奮戰不懈的精神，傳達「從家鄉出發，榮耀歸來」的核心概念。

統一獅總經理蘇泰安表示，棒球不只是運動，更是連結土地、文化與世代的重要橋梁。

他指出，球隊安排陳鏞基在引退年重返台東，不僅是陪伴他完成生涯重要里程碑，也希望透過與原棒協合作，為原鄉棒球注入更多關注與支持，「讓這份對棒球的熱愛，在下一個世代持續發光，將鏞基奮戰拼鬥的精神傳承給下一代。」

售票資訊

賽事日期：8.11（二） 、8.12（三）18:35

賽事組合：樂天桃猿 vs.統一獅

賽事地點：台東棒球場

售票平台：全台統一超商 ibon 機台及 ibon 售票網

售票時程

2026豪華季票會員：7月15日12:00至17:00

2026獅卡PLUS會員：7月15日18:00至7月16日17:00

統一獅X兆豐聯名卡會員：7月16日18:00至7月17日17:00

全面開賣：7月17日18:00

▲陳鏞基。（圖／記者李毓康攝）