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亞運選拔爭議延燒　李洋承諾將全面檢討

▲運動部部長李洋。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲運動部部長李洋強調此次亞運選拔爭議，未來制度將全面檢討。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者杜奕君／台北報導

名古屋亞運進入倒數衝刺，運動部今(14)日正式揭曉參賽名單，台灣健兒將由482名選手組成強大軍團，橫跨34種運動項目出擊。首任運動部長李洋今日現身時特別強調，這次後勤支援將「全面進化」，醫療團隊規模逼近50人，要讓選手無後顧之憂。面對近期沸沸揚揚的選拔爭議，李洋也展現擔當，直言「成績好壞由運動部承擔」，承諾賽後將針對制度進行全面檢討。

名古屋亞運將於9月19日點燃戰火，我國代表團今年不僅規模龐大，後勤戰力更是「有感升級」。運動部次長洪志昌指出，本次將設立兩個中繼站，除了團本部配置10名隊醫，中繼站更額外進駐5名隊醫與護理師，整體醫護團隊總人數將達到近50人的驚人規模。

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從「金牌國手」轉身為「運動部首長」，李洋對此深有感觸。他感性分享，過去代表團僅有約7名隊醫，醫療人員常常忙到凌晨1、2點，隔天一早6點又要上工，身心壓力極大。

「以前當選手只要想著拿牌，現在我的任務是服務好選手！」李洋強調，今年隊醫人數倍增，就是要落實「注重後勤」的承諾。他認為，政府必須成為選手最堅實的後盾，讓後勤團隊員額充足、運作流暢，才是對運動員最實質的尊重。

不過，在名單公布前夕，衝浪、運動攀岩等項目接連爆發資格爭議，成為外界關注焦點。對此，李洋並未迴避，坦言相關制度自113年4月啟動至今已執行兩年多，確實難在賽前臨時變更，且當時訂定規章有其時空背景。

李洋直言，「現在看來是否符合時宜，確實有討論空間。」他承諾亞運結束後，運動部將主動邀請專家、協會、教練及選手代表，針對選拔原則進行全面盤點與制定，並主動對外公布透明化的規定。

針對本屆名古屋亞運的人數控管與資格取得變革，次長洪志昌也補充，若依過往僅透過協會報名的模式，人數恐突破1100人，未來將針對設有資格賽的項目納入整體檢討。

李洋最後感性喊話，運動部的成立不應只追求獎牌數，更希望帶動全民參與運動。他霸氣表示，「現在哪邊做得不好，未來就改善，政府要好好當後盾，亞運成績好壞，由運動部來承擔！」

關鍵字： 亞運名古屋亞運李洋洪志昌中華隊中華代表團

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