姆巴佩最大考驗！法國狂攻對決西班牙鐵壁　世界盃4強迎最強攻防戰

▲法國被外界看好為本次世界盃的頭號奪冠熱門。（圖／達志影像／美聯社）



記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃4強賽將於台灣時間15日凌晨3點點燃戰火，法國與西班牙將正面交鋒。這不只是冠軍門票爭奪戰，更是本屆世界盃最具話題性的「最強之矛對決最強之盾」——法國6戰狂轟16球、由姆巴佩領軍的豪華攻擊群，將挑戰西班牙曾5戰0失球、賽會最低1.8預期失球（xG）的鋼鐵防線。究竟是法國火力繼續橫掃，還是西班牙零封神話延續，答案即將揭曉。

姆巴佩領軍華麗五重奏 狂轟16球制霸賽會

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根據數據網站《Opta》分析，法國隊本屆展現了令人窒息的攻擊火力。總教練德尚（Didier Deschamps）成功揉合了姆巴佩、登貝萊（Ousmane Dembélé）、奧利塞（Michael Olise）、杜埃（Désiré Doué）與巴庫拉（Bradley Barcola）組成超豪華「進攻五重奏」。這套星光熠熠的陣容在賽事中已聯手創造出28次進球參與，帶動全隊6場比賽狂轟16球且保持不敗，強大的邊路突破與終結能力成為所有對手的夢魘。

賽會最低1.8預期失球 西班牙鐵壁5戰零封

然而，法國即將面對的是本屆最嚴酷的防守考驗。西班牙隊在總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）帶領下，展現出極致的防守紀律，開賽至今曾5場比賽「一球未失」，僅在8強遇比利時掉了1顆球。由波洛（Pedro Porro）、庫巴西（Pau Cubarsí）、拉波爾特（Aymeric Laporte）和庫庫雷利亞（Marc Cucurella）組成的鋼鐵後防，搭配金手套獎大熱門烏奈·西蒙（Unai Simón）把關，僅讓對手產生賽會最低的1.8次預期失球（xG），防守體系堪稱滴水不漏。

▲西班牙後線防守非常給力。（圖／達志影像／美聯社）



預測市場與大眾視角一面倒 西班牙盼以防守翻盤

回顧兩軍的晉級之路，法國不僅小組賽火力全開，淘汰賽面對防守強硬的巴拉圭與黑馬摩洛哥也能強勢過關；西班牙則是一路穩紮穩打。目前外界與國際預測市場皆壓倒性地看好法國能順利出線，認為西班牙在進攻端略顯疲軟（如小組賽曾與維德角0比0悶和）。

西班牙與法國在世界盃歷史上僅交手過1次。該場比賽為2006年德國世界盃16強賽，當時法國以3比1擊敗西班牙。但在這場經典的劇本中，本屆西班牙的策略相當明確，用極致的紀律將比賽拖入無進球的泥淖戰，伺機尋求反撲，這也讓本場準決賽充滿高度張力與懸念。