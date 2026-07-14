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康崔拉斯享受滿場噓聲：大家都討厭我！490英尺怪力震撼費城

記者王真魚／綜合報導

大聯盟明星賽前夕的全壘打大賽13日（台灣時間14日）在費城人主場市民銀行球場登場，代表紅襪參賽的康崔拉斯（Willson Contreras）一路闖進4強，卻在滿場噓聲中以1轟之差敗給地主重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）。賽後，他談起宛如「完全客場」的氛圍，笑著表示，「全場觀眾都討厭我，但真的很有趣。」

儘管全場球迷幾乎一面倒支持地主球星舒瓦伯，但康崔拉斯首輪仍繳出全場最佳表現，20次揮擊轟出13發全壘打，其中最遠一轟飛行490英尺。

ESPN指出，自2006年開始追蹤數據以來，費城市民銀行球場僅出現過1支超過485英尺的正式比賽全壘打，康崔拉斯昨晚一開賽就用怪力震撼全場。

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進入到準決賽，康崔拉斯碰上地主球星舒瓦伯。當他站上打擊區時，市民銀行球場立刻響起大片噓聲，每當未能將球轟出全壘打牆，看台便爆出陣陣歡呼，形成相當特殊的場面。

儘管如此，康崔拉斯仍一路緊咬比分，在前14次揮擊中轟出8支全壘打，距離追平舒瓦伯只差1轟。不過，隨著最後一次揮擊到來，現場噓聲更加猛烈，他最終未能把球送出牆外，以8比9飲恨，無緣晉級決賽。

日媒《體育日本》報導，指出，康崔拉斯賽後接受訪問時，幽默地說，「觀眾全都討厭我，但我很享受這一切。」他也笑稱，「換個角度來看，噓聲其實也是一種愛，因此能夠在這樣的環境下比賽，讓我感到很開心。」

對於今年全壘打大賽採用的新賽制，康崔拉斯給予肯定，「新規則很棒，最重要的是，我真的玩得很開心。」

來自委內瑞拉的康崔拉斯，今年春天才剛幫助國家隊拿下世界棒球經典賽冠軍。不過，委內瑞拉上月底遭逢強震侵襲，造成嚴重死傷，他希望能將全壘打大賽冠軍獻給家鄉，可惜最終止步4強。

▲▼紅襪隊康崔拉斯（Willson Contreras）於台灣時間14日在費城舉行的大聯盟全壘打大賽中做出反應。（圖／達志影像／美聯社）

▲紅襪隊康崔拉斯（Willson Contreras）於台灣時間14日在費城舉行的大聯盟全壘打大賽中做出反應。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 全壘打大賽康崔拉斯舒瓦伯明星賽噓聲現場MLB

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