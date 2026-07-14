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本屆名古屋亞運「亮點」選手　李洋：王齊麟每屆亞運送走一個搭檔

▲運動部常務次長洪志昌、運動部部長李洋、運動部競技司司長謝富秀。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲運動部常務次長洪志昌（左起）、運動部部長李洋、運動部競技司司長謝富秀。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者杜奕君／台北報導

2026年愛知名古屋亞運即將到來，運動部部長李洋14日在正式例會中，公布中華代表團34個項目、「482位」選手完整名單。被問到此次亮點好手，李洋除了點名體操李智凱、羽球周天成等名將外，也不忘「虧」昔日奧運雙金牌搭檔王齊麟，李洋幽默表示，「王齊麟每屆亞運，都可以送走一位搭檔，也是亮點之一！」

運動部今日公布本屆亞運完整參賽名單，其中除了「舉重女王」郭婞淳領銜出擊外，包括棒球、男籃、女籃完整參賽名單也一併出爐。

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另外包括永遠的「高球天后」曾雅妮也再度回歸亞運舞台，射擊名將林怡君更將迎接個人生涯「第8次」亞運參賽，成為名符其實的八朝元老。

李洋受訪時談到此次參賽選手「亮點」時，除了點名羽球名將周天成，在36歲高齡依舊能保持高水準競技能力，非常不容易。

「另外，包括體操王子李智凱，都是我當選手時，一起並肩作戰的戰友。」李洋如此說道。

至於昔日兩屆奧運金牌老搭檔，傳奇「麟洋配」搭檔王齊麟，則被李洋「虧」説，「王齊麟每年亞運可以送走一位搭檔，絕對也是本屆亮點之一。」

▲▼國訓中心2026名古屋亞運培訓隊媒體日採訪 - 中華羽球代表隊王齊麟。（圖／記者李毓康攝）

▲傳奇「麟洋配」老搭檔王齊麟，被運動部部長李洋點名是本屆亞運亮點選手之一。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 亞運名古屋亞運李洋王齊麟周天成李智凱

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