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哈波喊「結束了」以為舒瓦伯穩了　沃克最後連轟4發逆轉奪冠！

▲紅雀重砲沃克（Jordan Walker）在2026年大聯盟全壘打大賽決賽逆轉奪冠後振臂慶祝。（圖／達志影像／美聯社）

▲紅雀重砲沃克（Jordan Walker）在2026年大聯盟全壘打大賽決賽逆轉奪冠後振臂慶祝。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

2026年大聯盟全壘打大賽14日在費城市民銀行球場登場，紅雀重砲沃克（Jordan Walker）在決賽上演戲劇性逆轉，面對地主費城人強打舒瓦伯（Kyle Schwarber），他在最後一次揮擊後連續轟出4支全壘打，以11比10逆轉奪冠，成為紅雀隊史首位全壘打大賽冠軍。

決賽中，舒瓦伯率先登場，擊出10支全壘打，讓主場球迷陷入瘋狂。隊友哈波（Bryce Harper）甚至在場邊脫口而出「結束了（It's over）」，認為舒瓦伯已經穩了。

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不過，沃克在最後一輪演出大逆轉。根據今年新制，球員若在最後一次揮擊擊出全壘打，就能繼續挑戰。當時沃克必須連續擊出3轟才能追平舒瓦伯，結果他一口氣轟出4發全壘打，最終以1轟之差完成逆轉。

沃克也成為紅雀隊史首位贏得全壘打大賽冠軍的球員，並抱走100萬美元獎金，相當於新台幣2920萬元。對於本季年薪僅79萬9400美元、仍處於薪資仲裁前階段的他而言，這筆獎金格外可觀。

今年全壘打大賽首度改採新賽制，首輪每名球員有20次揮擊機會，準決賽與決賽則縮減為15次。不同於過去的計時制，球員不再追求快速揮棒，而是必須在有限次數內盡可能擊出全壘打。

除了決賽高潮迭起，首輪充滿話題。前6名打者結束後，紅雀捕手康崔拉斯（Willson Contreras）、沃克與光芒新秀卡米內羅（Junior Caminero）都擊出至少12轟，而最後兩位出場的則是地主費城人的舒瓦伯與哈波。

舒瓦伯首輪轟出10支全壘打，淘汰村上宗隆，也替哈波設下高標，但哈波最終僅擊出8轟，無緣晉級，地主球隊最終只有舒瓦伯挺進四強。

費城球迷當晚展現地主氣勢，不僅在賽前介紹時對非費城球員報以噓聲，在準決賽與決賽期間，更不斷替舒瓦伯加油，並對康崔拉斯與沃克發出噓聲，讓市民銀行球場充滿濃厚主場氛圍。

關鍵字： 全壘打大賽沃克紅雀逆轉奪冠舒瓦伯

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