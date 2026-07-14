徵詢鄭宗哲時還在小聯盟　林宗成：列管本來就不分大小聯盟





▲鄭宗哲。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

2026年名古屋亞運棒球代表隊24人名單14日正式公布，包括目前在大聯盟的紅襪好手鄭宗成，引發外界討論。對此，中華棒協秘書長林宗成強調，選訓與列管制度並未區分大聯盟或小聯盟身分，而教練團提出名單時，鄭宗哲當時仍在小聯盟。

鄭宗哲今年在6月27日升上大聯盟，目前累計出賽10場、27打數敲出8支安打，打擊率2成96，另有4分打點、3次保送。

隨著鄭宗哲站穩大聯盟舞台，他此次入選亞運代表隊，也引發外界質疑，亞運是否有必要徵召現役大聯盟球員。

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事實上，亞運目前仍被定位為一級賽事，林宗成表示，棒協與教練團在規劃名單時，並不會特別區分球員身處大聯盟或小聯盟。

「列管本來就沒有分大小聯盟。」不過林宗成也說，「當初總教練和教練團提出鄭宗哲時，他人還在小聯盟，當時並沒有想到他後來會升上大聯盟。」

林宗成指出，教練團評估鄭宗哲的能力與戰力後，認為他適合此次亞運名單，因此才將他納入規劃。

至於旅外球員徵召進度，林宗成透露，棒協在正式向各球團發函前，都已先與球員本人聯繫，「球員都很樂意，所以我們才會跟球團發函。」

目前已有部分球團回覆，其中潘文輝所屬球隊，以及旅韓投手王彥程方面，都已表達同意。不過，仍有部分球團尚未回覆，棒協預計明天將再次發函，正式確認徵召事宜。