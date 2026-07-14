運動雲

>

徵詢鄭宗哲時還在小聯盟　林宗成：列管本來就不分大小聯盟

▲鄭宗哲。（圖／路透）

▲鄭宗哲。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

2026年名古屋亞運棒球代表隊24人名單14日正式公布，包括目前在大聯盟的紅襪好手鄭宗成，引發外界討論。對此，中華棒協秘書長林宗成強調，選訓與列管制度並未區分大聯盟或小聯盟身分，而教練團提出名單時，鄭宗哲當時仍在小聯盟。

鄭宗哲今年在6月27日升上大聯盟，目前累計出賽10場、27打數敲出8支安打，打擊率2成96，另有4分打點、3次保送。
隨著鄭宗哲站穩大聯盟舞台，他此次入選亞運代表隊，也引發外界質疑，亞運是否有必要徵召現役大聯盟球員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，亞運目前仍被定位為一級賽事，林宗成表示，棒協與教練團在規劃名單時，並不會特別區分球員身處大聯盟或小聯盟。

「列管本來就沒有分大小聯盟。」不過林宗成也說，「當初總教練和教練團提出鄭宗哲時，他人還在小聯盟，當時並沒有想到他後來會升上大聯盟。」

林宗成指出，教練團評估鄭宗哲的能力與戰力後，認為他適合此次亞運名單，因此才將他納入規劃。

至於旅外球員徵召進度，林宗成透露，棒協在正式向各球團發函前，都已先與球員本人聯繫，「球員都很樂意，所以我們才會跟球團發函。」

目前已有部分球團回覆，其中潘文輝所屬球隊，以及旅韓投手王彥程方面，都已表達同意。不過，仍有部分球團尚未回覆，棒協預計明天將再次發函，正式確認徵召事宜。

關鍵字： 鄭宗哲亞運棒球中華棒協旅外球員名單公布

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

420萬人怒連署「阿根廷滾出世足」！梅西4強前夕陷全球爭議風暴

420萬人怒連署「阿根廷滾出世足」！梅西4強前夕陷全球爭議風暴

10萬挪威球迷等英雄　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

10萬挪威球迷等英雄　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

巴西才遭挪威淘汰！！小維尼修斯遊艇狂歡擁「網紅女友」惹眾怒

巴西才遭挪威淘汰！！小維尼修斯遊艇狂歡擁「網紅女友」惹眾怒

快訊／亞運棒球名單出爐　徐若熙、古林睿煬等8旅外好手助陣

快訊／亞運棒球名單出爐　徐若熙、古林睿煬等8旅外好手助陣

挪威前鋒遭網暴家人無端被波及　女友沉痛呼籲發文前多想想

挪威前鋒遭網暴家人無端被波及　女友沉痛呼籲發文前多想想

兩台F35戰機伴飛！哈蘭德領隊光榮回挪威享超VIP待遇　

兩台F35戰機伴飛！哈蘭德領隊光榮回挪威享超VIP待遇　

梅西衝冠路添陰影！44歲主裁判唯一吹阿根廷賽事：竟見證淘汰

梅西衝冠路添陰影！44歲主裁判唯一吹阿根廷賽事：竟見證淘汰

梅西曾心死想離開！主帥20分鐘電話改寫命運　阿根廷只差2勝能連霸

梅西曾心死想離開！主帥20分鐘電話改寫命運　阿根廷只差2勝能連霸

大巨蛋要嗨翻了！台日韓5組大咖連唱3天　味全龍音樂祭預售破6萬

大巨蛋要嗨翻了！台日韓5組大咖連唱3天　味全龍音樂祭預售破6萬

自幹不傳哈蘭德淪罪人！挪威前鋒索爾洛特終於解釋原因

自幹不傳哈蘭德淪罪人！挪威前鋒索爾洛特終於解釋原因

陳意涵問孫淑媚「身高」　安心亞誤會鬧笑話XD

熱門新聞

420萬人怒連署「阿根廷滾出世足」！梅西4強前夕陷全球爭議風暴

10萬挪威球迷等英雄　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

巴西才遭挪威淘汰！！小維尼修斯遊艇狂歡擁「網紅女友」惹眾怒

快訊／亞運棒球名單出爐　徐若熙、古林睿煬等8旅外好手助陣

挪威前鋒遭網暴家人無端被波及　女友沉痛呼籲發文前多想想

兩台F35戰機伴飛！哈蘭德領隊光榮回挪威享超VIP待遇　

讀者回應

﻿

熱門新聞

1阿根廷晉4強惹眾怒？420萬人連署開戰

2哈蘭德帶「神秘小浣熊」回國

3小維尼修斯遊艇狂歡惹眾怒

4亞運棒球名單出爐　徐若熙、古林睿煬等8旅外好手助陣

5挪威前鋒遭網暴　女友小孩被波及

最新新聞

1富邦、台鋼回應：提供人選未入選

2反阿根廷連署衝破500萬！掀GOAT之爭

3高球天后曾雅妮　睽違20年再打亞運

4獵鷹悍將种義仁　確定提前續約

5狀元來了！　洋基工程簽下王鼎鈞

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

「世界盃改變了我」哈蘭德7球謝幕　驕傲喊：我們讓世界認識挪威

【中信兄弟涼水祭爆爭議】啦啦隊女神衣宸遭「水槍噴臉」罕見動怒

【哈蘭德也受不了】挪威2.5小時閃電搬飯店！　再架黑網防英媒偷戰術

中信兄弟涼水祭爆爭議！啦啦隊衣宸遭「水槍噴臉」不忍了

【心臟爆擊】李珠珢跳富邦最新三振舞！甜美笑容電暈全場

鍾麗緹17歲女兒疑藏電子菸　媽媽一開門..她表情超慌張

【這司機也太可愛】台鐵司機用喇叭按出「愛的鼓勵」和遊客打招呼 #多良車站

千千澄清「跟隋棠感情非常好」　回應《吃桌》爭議：沒人欺負我！

【差點轉生異世界】左有大車前方突然車禍！駕駛狂吼「閃一下」驚險閃過！

【嘴太狠XD】一聽弟弟交女友　秒嗆：怎麼會有人喜歡你！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366