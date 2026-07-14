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棒協收到軟銀通知徐若熙準備開刀　亞運名單仍可遞補

▲軟銀投手徐若熙。（資料照／記者林敬旻攝）

▲軟銀投手徐若熙。（資料照／記者林敬旻攝）

記者王真魚／綜合報導

2026年名古屋亞運棒球代表隊24人名單14日正式公布，不過旅外投手徐若熙近日傳出因腰傷評估動刀。對此，中華棒協秘書長林宗成今天表示，棒協已掌握相關狀況，若球員因傷無法參賽，只要提出醫療證明，依規定都能進行名單更換。

效力日職軟銀鷹的徐若熙在6月下旬返台，尋求腰傷第二醫療意見，日媒《Sponichi Annex》日前報導，徐若熙正考慮動刀，若最終決定接受手術，本季恐提前報銷。

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談到徐若熙的狀況，林宗成表示，棒協已收到軟銀方面的通知，得知徐若熙準備接受手術，「我們知道這件事情，但名單是一開始就繳交出去。」

林宗成進一步說明，亞運對於傷兵遞補本來就有相關規範，只要球員提出醫療證明，即可依程序更換名單，「規定就是如此，有受傷狀況的話，即使是比賽期間，提出醫療證明後都可以換人。」

除了徐若熙的傷勢，旅外球員的徵召也是外界關注焦點。此次入選名單包括鄭宗哲、莊陳仲敖、林昱珉、潘文輝及旅韓投手王彥程等多名旅外好手，其中鄭宗哲、林昱珉以及莊陳仲敖今年初才剛代表中華隊征戰世界棒球經典賽。

對此，林宗成透露，棒協在正式向球團發函前，都已先與球員本人聯繫，「球員都很樂意，所以我們才會跟球團發函。」

目前已有部分球團完成回覆，林宗成表示，潘文輝與王彥程所屬球隊都已表達同意。不過，仍有部分球團尚未回覆，棒協預計明天將再次發函，正式確認徵召事宜。

本屆亞運棒球項目共有24名球員入選，其中職業球員13人、業餘球員11人。中華隊與韓國、香港、泰國同處B組，將於9月21日晚間6時30分首戰強碰韓國，接著依序迎戰泰國與香港，力拚站上頒獎台。

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