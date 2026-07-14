運動雲

>

亞運482人名單出爐！郭婞淳、楊勇緯領銜出擊　曾雅妮重返國家隊

▲▼「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運奪銅。（圖／路透）

▲「舉重女神」郭婞淳領銜出擊名古屋亞運。（圖／路透）

記者杜奕君／台北報導

2026年第20屆名古屋亞運進入倒數階段，運動部今（14日）正式揭曉我國各運動代表隊名單。本次台灣將派出高達482名選手，參與34種運動競賽，代表團總人數突破700人大關。名單中星光熠熠，除了「舉重女神」郭婞淳、「柔道男神」楊勇緯等名將坐鎮，高爾夫前球后曾雅妮也驚喜重返亞運舞台，棒球項目更集結徐若熙、古林睿煬等頂尖強投，展現強大奪金野心！

本屆亞運將於9月19日至10月4日在日本愛知縣及名古屋市舉行。台灣代表團此次「精銳盡出」，指標性球星林立。拳擊戰隊由金牌名將林郁婷領軍，搭檔陳念琴、黃筱雯組成最強「拳力」陣線；柔道場上則由楊勇緯力拚連霸；體操「貓王」唐嘉鴻與「鞍馬王子」李智凱也將再度挑戰巔峰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羽球項目同樣看點十足，除了「五朝元老」周天成與奧運金牌王齊麟持續征戰外，近期狀態火燙、剛在超級1000系列賽封王的「左手重砲」林俊易，以及混雙好手葉宏蔚、詹又蔡也都在名單之列。值得關注的是，高爾夫傳奇曾雅妮此次也將披上國家隊戰袍重返亞運，成為本屆代表團的一大亮點。

▲▼楊勇緯出席出席Nike Innovation Showcase I 科技解密展。（圖／記者李毓康攝）

▲「柔道男神」楊勇緯此次再度出征名古屋亞運。（圖／記者李毓康攝）

在國人最關注的棒球項目，本次名單堪稱「夢幻陣容」，由多位旅外與中職王牌組成，包括徐若熙、古林睿煬、王彥程、孫易磊、莊陳仲敖、林昱珉、鄭宗哲、潘文輝等好手悉數入列，戰力被評為近年最強，誓言奪回失去的金牌。

此外，電競項目在本屆異軍突起，成為僅次於田徑的第2大參賽團體。除了上屆奪牌熱門《英雄聯盟》外，更將角逐《寶可夢大集結》、《魔法氣泡》等7項賽事，展現台灣電競實力的多元性。不過，上屆我國的「金牌庫」滑輪溜冰、橋藝及圍棋，在本屆亞運並未列入競賽項目，對我國獎牌榜勢必造成考驗。

運動部強調，為了讓選手以最佳狀態出擊，自今年8月起已分階段實施培訓，並於7月進入最後總集訓衝刺階段。透過移地訓練與「以賽代訓」的策略，要讓482名健兒在名古屋賽場上，再次讓世界看見台灣運動員的堅韌實力！

▲▼台灣女子高球好手曾雅妮。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣高球天后曾雅妮此次再度回歸亞運參賽。（圖／記者湯興漢攝）

關鍵字： 亞運名古屋亞運中華隊中華代表團郭婞淳楊勇緯曾雅妮李洋運動部

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／中華男女籃名古屋亞運12人名單出爐　陳盈駿、彭詩晴領銜

快訊／中華男女籃名古屋亞運12人名單出爐　陳盈駿、彭詩晴領銜

湖人進入「後詹皇時代」！　里夫斯深情告白：我還不習慣

湖人進入「後詹皇時代」！　里夫斯深情告白：我還不習慣

熱火全明星砍將轉戰風城　鮑威爾喊話要當公牛真領袖

熱火全明星砍將轉戰風城　鮑威爾喊話要當公牛真領袖

15次成功過人、21次關鍵傳球　39歲梅西續寫鬼神紀錄

15次成功過人、21次關鍵傳球　39歲梅西續寫鬼神紀錄

「無敵艦隊」4強交鋒法國　西班牙主帥：我們是法軍剋星

「無敵艦隊」4強交鋒法國　西班牙主帥：我們是法軍剋星

如何封鎖梅西？埃及主帥曝秘訣　「10號心理戰」禁提大名

如何封鎖梅西？埃及主帥曝秘訣　「10號心理戰」禁提大名

貝林漢姆成英格蘭新王者！　前輩盛讚：比傑拉德有王者霸氣

貝林漢姆成英格蘭新王者！　前輩盛讚：比傑拉德有王者霸氣

宿命對決！首戰「三獅軍團」英格蘭　梅西：這感覺格外美好

宿命對決！首戰「三獅軍團」英格蘭　梅西：這感覺格外美好

快訊／公鹿狂撒4年20.5億台幣　射手小崔特完成續約

快訊／公鹿狂撒4年20.5億台幣　射手小崔特完成續約

不爽了！挪威超前分慘被VAR沒收　哈蘭德老爸怒嗆：裁判贏了

不爽了！挪威超前分慘被VAR沒收　哈蘭德老爸怒嗆：裁判贏了

【溫馨可愛的互動】萌弟舉高小手奶音說掰掰！垃圾車司機也暖心回應❤️‍

熱門新聞

420萬人怒連署「阿根廷滾出世足」！梅西4強前夕陷全球爭議風暴

10萬挪威球迷等英雄　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

巴西才遭挪威淘汰！！小維尼修斯遊艇狂歡擁「網紅女友」惹眾怒

快訊／亞運棒球名單出爐　徐若熙、古林睿煬等8旅外好手助陣

挪威前鋒遭網暴家人無端被波及　女友沉痛呼籲發文前多想想

兩台F35戰機伴飛！哈蘭德領隊光榮回挪威享超VIP待遇　

讀者回應

﻿

熱門新聞

1阿根廷晉4強惹眾怒？420萬人連署開戰

2哈蘭德帶「神秘小浣熊」回國

3小維尼修斯遊艇狂歡惹眾怒

4亞運棒球名單出爐　徐若熙、古林睿煬等8旅外好手助陣

5挪威前鋒遭網暴　女友小孩被波及

最新新聞

1富邦、台鋼回應：提供人選未入選

2反阿根廷連署衝破500萬！掀GOAT之爭

3高球天后曾雅妮　睽違20年再打亞運

4獵鷹悍將种義仁　確定提前續約

5狀元來了！　洋基工程簽下王鼎鈞

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

「世界盃改變了我」哈蘭德7球謝幕　驕傲喊：我們讓世界認識挪威

【中信兄弟涼水祭爆爭議】啦啦隊女神衣宸遭「水槍噴臉」罕見動怒

【哈蘭德也受不了】挪威2.5小時閃電搬飯店！　再架黑網防英媒偷戰術

中信兄弟涼水祭爆爭議！啦啦隊衣宸遭「水槍噴臉」不忍了

【心臟爆擊】李珠珢跳富邦最新三振舞！甜美笑容電暈全場

鍾麗緹17歲女兒疑藏電子菸　媽媽一開門..她表情超慌張

【這司機也太可愛】台鐵司機用喇叭按出「愛的鼓勵」和遊客打招呼 #多良車站

千千澄清「跟隋棠感情非常好」　回應《吃桌》爭議：沒人欺負我！

【差點轉生異世界】左有大車前方突然車禍！駕駛狂吼「閃一下」驚險閃過！

【嘴太狠XD】一聽弟弟交女友　秒嗆：怎麼會有人喜歡你！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366