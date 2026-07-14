亞運482人名單出爐！郭婞淳、楊勇緯領銜出擊　曾雅妮重返國家隊

▲「舉重女神」郭婞淳領銜出擊名古屋亞運。（圖／路透）

記者杜奕君／台北報導

2026年第20屆名古屋亞運進入倒數階段，運動部今（14日）正式揭曉我國各運動代表隊名單。本次台灣將派出高達482名選手，參與34種運動競賽，代表團總人數突破700人大關。名單中星光熠熠，除了「舉重女神」郭婞淳、「柔道男神」楊勇緯等名將坐鎮，高爾夫前球后曾雅妮也驚喜重返亞運舞台，棒球項目更集結徐若熙、古林睿煬等頂尖強投，展現強大奪金野心！

本屆亞運將於9月19日至10月4日在日本愛知縣及名古屋市舉行。台灣代表團此次「精銳盡出」，指標性球星林立。拳擊戰隊由金牌名將林郁婷領軍，搭檔陳念琴、黃筱雯組成最強「拳力」陣線；柔道場上則由楊勇緯力拚連霸；體操「貓王」唐嘉鴻與「鞍馬王子」李智凱也將再度挑戰巔峰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羽球項目同樣看點十足，除了「五朝元老」周天成與奧運金牌王齊麟持續征戰外，近期狀態火燙、剛在超級1000系列賽封王的「左手重砲」林俊易，以及混雙好手葉宏蔚、詹又蔡也都在名單之列。值得關注的是，高爾夫傳奇曾雅妮此次也將披上國家隊戰袍重返亞運，成為本屆代表團的一大亮點。

▲「柔道男神」楊勇緯此次再度出征名古屋亞運。（圖／記者李毓康攝）

在國人最關注的棒球項目，本次名單堪稱「夢幻陣容」，由多位旅外與中職王牌組成，包括徐若熙、古林睿煬、王彥程、孫易磊、莊陳仲敖、林昱珉、鄭宗哲、潘文輝等好手悉數入列，戰力被評為近年最強，誓言奪回失去的金牌。

此外，電競項目在本屆異軍突起，成為僅次於田徑的第2大參賽團體。除了上屆奪牌熱門《英雄聯盟》外，更將角逐《寶可夢大集結》、《魔法氣泡》等7項賽事，展現台灣電競實力的多元性。不過，上屆我國的「金牌庫」滑輪溜冰、橋藝及圍棋，在本屆亞運並未列入競賽項目，對我國獎牌榜勢必造成考驗。

運動部強調，為了讓選手以最佳狀態出擊，自今年8月起已分階段實施培訓，並於7月進入最後總集訓衝刺階段。透過移地訓練與「以賽代訓」的策略，要讓482名健兒在名古屋賽場上，再次讓世界看見台灣運動員的堅韌實力！

▲台灣高球天后曾雅妮此次再度回歸亞運參賽。（圖／記者湯興漢攝）