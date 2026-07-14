前役傷退嚇壞全球！姆巴佩確認100%健康　法國4強火力全開

▲巴佩會以100%健康狀態出戰4強賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃4強戰即將點燃戰火，法國將與西班牙展開頂尖對決。賽前陣中王牌前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）的腳踝傷勢警報宣告解除！法國主帥德尚（Didier Deschamps）親口證實，姆巴佩狀態「100%沒問題」，絕對能滿血迎接這場生死戰，讓全球球迷吃下一顆定心丸。

腳踝傷勢無礙！主帥掛保證「100%健康」

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根據《日本Yahoo》報導，針對外界高度關注的姆巴佩傷勢，德尚在賽前記者會上大派定心丸，明確表示這位頭號猛將的身體狀況極佳。「他完全沒事，」德尚強調，「姆巴佩現在的狀態非常好，100%沒問題。」這番話不僅安定了軍心，也打破了外界對於法國進攻火力可能折損的疑慮。對手西班牙勢必得重新評估防守策略，球迷也引頸期盼他在四強賽能再次展現統治級的表現。

???????????? Didier Deschamps: “Kylian Mbappé is 100% ready and fit”. pic.twitter.com/8F7rcj3EGE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2026

前役破門建功 滿血回歸成爭冠關鍵

回顧8強賽，法國面對黑馬摩洛哥陷入苦戰，正是靠著姆巴佩在第60分鐘的關鍵進球打破僵局，隨後登貝萊（Ousmane Dembélé）在第66分鐘補上一腳，最終以2比0鎖定勝局。然而，姆巴佩在第77分鐘因腳踝不適提前退場，一度讓法國足壇捏了一把冷汗。如今確定傷勢無礙，這位進攻核心的健康狀態，將直接決定法國能否順利突破西班牙的鐵血防線，拿到決賽門票。

¡MBAPPE ENTRENA CON NORMALIDAD! ????????⭐️ Todo parece indicar que Kylian se ha recuperado de las molestias y será titular mañana ???? ¡Francia va con todo! pic.twitter.com/v2wkXe2un0 — Andres ADF ???????? (@andresNadf) July 13, 2026

強強對話引爆話題 歐洲霸主誰屬？

本屆世界盃進入白熱化階段，法國與西班牙的交鋒無疑是4強賽的最大看點。這場比賽不僅是兩支歐洲傳統強權的對撞，更是不同戰術風格的極致展現，法國的閃電防反對決西班牙的傳控體系。姆巴佩的滿血回歸，讓這場矛盾之爭更具戲劇張力。無論是數據派看好的法國鋒線破壞力，還是戰術派推崇的西班牙中場控制力，雙方的勝負關鍵都將緊緊扣著這位超級巨星的臨場發揮。