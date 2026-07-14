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紫金軍團再補強！　湖人簽下詹皇之子昔日隊友威廉斯

▲威廉斯（Ziaire Williams）以1年短約加盟湖人。（圖／達志影像／美聯社）

▲威廉斯（Ziaire Williams）以1年短約加盟湖人。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯湖人在休賽季補強動作持續不斷，根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，紫金大軍已與現年24歲的前鋒威廉斯（Ziaire Williams）達成協議，將簽下一份為期1年、價值300萬美元的合約。值得注意的是，威廉斯不僅是詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）的昔日隊友，此舉更顯示湖人持續優化鋒線戰力的決心。

身高206公分，擁有優異身體素質的威廉斯，在2021年選秀會上以首輪第10順位的高順位之姿被鵜鶘選中，隨後被交易至灰熊展開職業生涯。儘管初期被寄予厚望，但威廉斯的發展並不如預期順遂，2024年休賽季被送往籃網。去年他雖與籃網簽下2年1250萬美元的續約，但季後籃網選擇不執行其球員選項，讓他進入自由市場尋求翻身機會。

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上賽季威廉斯在籃網共出賽56場，平均繳出10.2分、2.4籃板、1.1助攻，外帶34.3%的三分球命中率，在攻防兩端仍具備一定的存在感。而他與湖人的緣分不僅於此，威廉斯過去曾與布朗尼在高中（Sierra Canyon）時期並肩作戰，如今兩人有望在洛杉磯再度聚首，也引發外界對於「詹家軍」戰力整合的無限想像。

此外，湖人今夏的補強名單也透露出濃厚的「經紀公司色彩」。從凱斯勒（Walker Kessler）、葛萊姆斯（Quentin Grimes）、塞克斯頓（Collin Sexton）到今日落腳的威廉斯，這幾名新援清一色都隸屬於美國知名經紀公司CAA，顯示出湖人管理層與經紀體系之間的深厚連結。

在成功網羅威廉斯後，湖人的補強腳步似乎並未停歇。據傳球團目前仍積極運作，希望能爭取金州勇士的自由球員庫明加加盟，若能成功延攬這位爆發力十足的鋒線好手，湖人新賽季的側翼戰力將更趨完整，全力輔佐詹姆斯與戴維斯（Anthony Davis）衝擊總冠軍。

關鍵字： NBA湖人威廉斯Ziaire Williams布朗尼

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