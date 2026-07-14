快訊／亞運棒球名單出爐　徐若熙、古林睿煬等8旅外好手助陣

▲上屆亞運棒球中華隊獲頒銀牌。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

2026愛知名古屋亞運男子棒球參賽名單14日公布，運動部公布棒球項目則召集多位旅外選手，包括徐若熙、古林睿煬、王彥程、孫易磊、莊陳仲敖、林昱珉、鄭宗哲、潘文輝等人，與中職及業餘成棒各隊好手組成，展現堅強戰力。

名單職業球員 13人，業餘球員 11人，合計 24人。投手徐若熙（軟銀）、古林睿煬（火腿）、孫易磊（火腿）、王彥程（韓華）、莊陳仲敖（運動家）、林昱珉（響尾蛇）、潘文輝（費城人）、郭子銓（台電）、林佾葳（合庫）、王宇傑（台電）、王政浩（合庫），捕手有蔡瑋泰（台南市）、張翔（統一獅），內野手則有陳敏賜（台壽霸龍）、高育瑋（合庫）、李亦崴（合庫）、黃韋盛（中信兄弟）、鄭宗哲（紅襪）、林雨力（台壽霸龍）、劉基鴻（味全龍），外野手則是陳晨威（樂天桃猿）、朱迦恩（統一獅）、楊振裕（合庫）、陳孝允（合庫）。

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亞運賽程日前正式出爐，中華隊與韓國、香港、泰國同列B組，預賽首戰就將於9月21日晚間6時30分在岡崎中央綜合公園棒球場迎戰韓國。中華隊接著於22日中午對泰國，23日晚間再戰香港。

本屆共有8隊參賽，A組為日本、中國、菲律賓及巴勒斯坦。預賽結束後24日休兵，25、26日進行超級循環賽及排名賽，各組前2名晉級爭奪獎牌，27日中午進行銅牌戰，晚間6時30分上演金牌戰。