湖人進入「後詹皇時代」！　里夫斯深情告白：我還不習慣

▲里夫斯坦言詹姆斯離隊的日子，自己還沒習慣。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯湖人這個夏天迎來劇烈震盪，在「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）結束8年紫金生涯後，球隊正式進入新紀元。寫下落選秀傳奇的「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves），日前以4年1.8億美元（約台幣58.5億元）的史上落選秀最高薪合約續留。里夫斯今日受訪時感性表示，「至今仍未完全消化詹姆斯離隊的事實，但也強調已準備好與好友唐西奇（Luka Doncic）攜手扛起紫金軍團領航員重任。」

湖人今夏陣容大洗牌，隨著看板球星詹姆斯離隊，里夫斯無疑被推向了核心領袖位置。據悉，里夫斯原本與球團達成的是4年1.85億美元的口頭協議，但他最終主動選擇微幅降薪，以1.8億美元落款，目的是為球隊保留操作彈性，讓湖人在明年夏天能有機會動用全額中產特例進行補強，展現出極高的團隊格局。

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談到共事多年的老大哥詹姆斯選擇離隊，里夫斯今日在拉斯維加斯受訪時真情流露，「老實說，我可能還沒完全適應。新賽季開始時看到他不在陣中，感覺一定很奇妙，因為他是我進聯盟以來所知道的全部。在休息室裡，他總是像個15歲的孩子一樣開玩笑，但我對他的決定只有滿滿的愛與尊重。」

除了詹姆斯外，湖人上季主力輪替如八村壘、史馬特（Marcus Smart）與艾頓（Deandre Ayton）也紛紛轉戰他隊。取而代之的，是凱斯勒（Walker Kessler）、塞克斯頓（Collin Sexton）以及葛萊姆斯（Quentin Grimes）等中生代戰力加盟。

面對陣容大幅更迭，曾喊話想當「終身湖人」的里夫斯，對於新賽季與唐西奇的合作充滿期待。他透露兩人私交甚篤，幾乎天天分享生活與「高爾夫球經」，默契完全不是問題。

里夫斯堅定表示，「這是一支全新的球隊，每個人都會被賦予不同的角色與期待。不管教練團對我有什麼要求，我都會竭盡所能做到最好。」在後詹姆斯時代，里夫斯能否與唐西奇擦出新火花，帶領紫金軍團重返榮耀，全世界都在看。