運動雲

>

湖人進入「後詹皇時代」！　里夫斯深情告白：我還不習慣

▲里夫斯（Austin Reaves）、詹姆斯（LeBron James）。（圖／達志影像／美聯社）

▲里夫斯坦言詹姆斯離隊的日子，自己還沒習慣。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯湖人這個夏天迎來劇烈震盪，在「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）結束8年紫金生涯後，球隊正式進入新紀元。寫下落選秀傳奇的「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves），日前以4年1.8億美元（約台幣58.5億元）的史上落選秀最高薪合約續留。里夫斯今日受訪時感性表示，「至今仍未完全消化詹姆斯離隊的事實，但也強調已準備好與好友唐西奇（Luka Doncic）攜手扛起紫金軍團領航員重任。」

湖人今夏陣容大洗牌，隨著看板球星詹姆斯離隊，里夫斯無疑被推向了核心領袖位置。據悉，里夫斯原本與球團達成的是4年1.85億美元的口頭協議，但他最終主動選擇微幅降薪，以1.8億美元落款，目的是為球隊保留操作彈性，讓湖人在明年夏天能有機會動用全額中產特例進行補強，展現出極高的團隊格局。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到共事多年的老大哥詹姆斯選擇離隊，里夫斯今日在拉斯維加斯受訪時真情流露，「老實說，我可能還沒完全適應。新賽季開始時看到他不在陣中，感覺一定很奇妙，因為他是我進聯盟以來所知道的全部。在休息室裡，他總是像個15歲的孩子一樣開玩笑，但我對他的決定只有滿滿的愛與尊重。」

除了詹姆斯外，湖人上季主力輪替如八村壘、史馬特（Marcus Smart）與艾頓（Deandre Ayton）也紛紛轉戰他隊。取而代之的，是凱斯勒（Walker Kessler）、塞克斯頓（Collin Sexton）以及葛萊姆斯（Quentin Grimes）等中生代戰力加盟。

面對陣容大幅更迭，曾喊話想當「終身湖人」的里夫斯，對於新賽季與唐西奇的合作充滿期待。他透露兩人私交甚篤，幾乎天天分享生活與「高爾夫球經」，默契完全不是問題。

里夫斯堅定表示，「這是一支全新的球隊，每個人都會被賦予不同的角色與期待。不管教練團對我有什麼要求，我都會竭盡所能做到最好。」在後詹姆斯時代，里夫斯能否與唐西奇擦出新火花，帶領紫金軍團重返榮耀，全世界都在看。

關鍵字： NBA湖人里夫斯鄉村曼巴詹姆斯詹皇

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

熱火全明星砍將轉戰風城　鮑威爾喊話要當公牛真領袖

熱火全明星砍將轉戰風城　鮑威爾喊話要當公牛真領袖

15次成功過人、21次關鍵傳球　39歲梅西續寫鬼神紀錄

15次成功過人、21次關鍵傳球　39歲梅西續寫鬼神紀錄

「無敵艦隊」4強交鋒法國　西班牙主帥：我們是法軍剋星

「無敵艦隊」4強交鋒法國　西班牙主帥：我們是法軍剋星

如何封鎖梅西？埃及主帥曝秘訣　「10號心理戰」禁提大名

如何封鎖梅西？埃及主帥曝秘訣　「10號心理戰」禁提大名

貝林漢姆成英格蘭新王者！　前輩盛讚：比傑拉德有王者霸氣

貝林漢姆成英格蘭新王者！　前輩盛讚：比傑拉德有王者霸氣

宿命對決！首戰「三獅軍團」英格蘭　梅西：這感覺格外美好

宿命對決！首戰「三獅軍團」英格蘭　梅西：這感覺格外美好

快訊／公鹿狂撒4年20.5億台幣　射手小崔特完成續約

快訊／公鹿狂撒4年20.5億台幣　射手小崔特完成續約

不爽了！挪威超前分慘被VAR沒收　哈蘭德老爸怒嗆：裁判贏了

不爽了！挪威超前分慘被VAR沒收　哈蘭德老爸怒嗆：裁判贏了

願賭服輸！挪威航空輸球真的將IG頭像換成英國航空Logo

願賭服輸！挪威航空輸球真的將IG頭像換成英國航空Logo

2打1不傳哈蘭德！索爾洛特「自幹」淪挪威罪人　球迷怒了灌爆IG

2打1不傳哈蘭德！索爾洛特「自幹」淪挪威罪人　球迷怒了灌爆IG

【命中註定遇見你】颱風前騎腳踏車遇無助小貓 「一袋50」的暖緣就此展開

熱門新聞

420萬人怒連署「阿根廷滾出世足」！梅西4強前夕陷全球爭議風暴

10萬挪威球迷等英雄　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

巴西才遭挪威淘汰！！小維尼修斯遊艇狂歡擁「網紅女友」惹眾怒

快訊／亞運棒球名單出爐　徐若熙、古林睿煬等8旅外好手助陣

挪威前鋒遭網暴家人無端被波及　女友沉痛呼籲發文前多想想

兩台F35戰機伴飛！哈蘭德領隊光榮回挪威享超VIP待遇　

讀者回應

﻿

熱門新聞

1阿根廷晉4強惹眾怒？420萬人連署開戰

2哈蘭德帶「神秘小浣熊」回國

3小維尼修斯遊艇狂歡惹眾怒

4亞運棒球名單出爐　徐若熙、古林睿煬等8旅外好手助陣

5挪威前鋒遭網暴　女友小孩被波及

最新新聞

1富邦、台鋼回應：提供人選未入選

2反阿根廷連署衝破500萬！掀GOAT之爭

3高球天后曾雅妮　睽違20年再打亞運

4獵鷹悍將种義仁　確定提前續約

5狀元來了！　洋基工程簽下王鼎鈞

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

「世界盃改變了我」哈蘭德7球謝幕　驕傲喊：我們讓世界認識挪威

【中信兄弟涼水祭爆爭議】啦啦隊女神衣宸遭「水槍噴臉」罕見動怒

【哈蘭德也受不了】挪威2.5小時閃電搬飯店！　再架黑網防英媒偷戰術

中信兄弟涼水祭爆爭議！啦啦隊衣宸遭「水槍噴臉」不忍了

【心臟爆擊】李珠珢跳富邦最新三振舞！甜美笑容電暈全場

鍾麗緹17歲女兒疑藏電子菸　媽媽一開門..她表情超慌張

【這司機也太可愛】台鐵司機用喇叭按出「愛的鼓勵」和遊客打招呼 #多良車站

千千澄清「跟隋棠感情非常好」　回應《吃桌》爭議：沒人欺負我！

【差點轉生異世界】左有大車前方突然車禍！駕駛狂吼「閃一下」驚險閃過！

【嘴太狠XD】一聽弟弟交女友　秒嗆：怎麼會有人喜歡你！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366