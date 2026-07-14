運動雲

>

村上宗隆全壘打大賽9轟無緣晉級　仍抱回440萬獎金笑喊真開心

▲村上宗隆全壘打大賽首秀炸裂9轟。 （圖／達志影像／美聯社）

▲村上宗隆全壘打大賽首秀炸裂9轟。 （圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

MLB明星賽前重頭戲全壘打大賽14日（台灣時間）登場，白襪日籍重砲村上宗隆首輪20次揮擊轟出9發全壘打，可惜未能擠進前4名晉級。不過，村上仍獲得15萬美元（約新台幣440萬元、約2430萬日圓）參賽獎金，賽後受訪時也滿意表示，「真的很開心」，為首次全壘打大賽留下難忘回憶。

今年全壘打大賽共有8名球員角逐，賽制也有所調整，由過去的限時制改為20次揮擊制，比拚在有限揮擊數內的全壘打數。村上開賽便展現驚人怪力，首次揮擊就把球轟向右外野看台，之後持續開轟，全場20次揮擊敲出9支全壘打，最遠一轟飛行距離達到466英尺，展現頂尖長打能力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，村上的9轟仍不足以擠進前4名，康崔拉斯（William Contreras）與沃克（Jordan Walker）皆夯出13發全壘打，隨後登場的舒瓦伯（Kyle Schwarber）敲出10轟，正式將村上擠出晉級名單，最終止步首輪。

雖然提前出局，但村上仍獲得一筆可觀收入。美國媒體《Front Office Sports》公布，今年全壘打大賽總獎金高達250萬美元（約新台幣7350萬元），冠軍可獨得100萬美元（約新台幣2940萬元），亞軍可獲50萬美元（約新台幣1470萬元），其餘6位未能晉級決賽的參賽球員，每人都可獲得15萬美元（約新台幣440萬元）的出場獎金。此外，擊出最遠全壘打的球員還可額外獲得10萬美元（約新台幣294萬元）獎金。

《Front Office Sports》也指出，今年全壘打大賽250萬美元的總獎金，對部分年輕球員而言甚至超過他們本季薪資的兩倍，可見這項明星賽活動除了娛樂性十足，也具有相當高的獎勵價值。

村上賽後接受NHK採訪時，談到首次站上全壘打大賽舞台的心情，簡單卻滿足地表示：「真的很開心。」雖然未能晉級，但能與大聯盟頂尖重砲同場較勁，仍是相當珍貴的經驗。

關鍵字： 村上宗隆全壘打大賽MLB明星賽白襪

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

420萬人怒連署「阿根廷滾出世足」！梅西4強前夕陷全球爭議風暴

420萬人怒連署「阿根廷滾出世足」！梅西4強前夕陷全球爭議風暴

10萬挪威球迷等英雄　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

10萬挪威球迷等英雄　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

巴西才遭挪威淘汰！！小維尼修斯遊艇狂歡擁「網紅女友」惹眾怒

巴西才遭挪威淘汰！！小維尼修斯遊艇狂歡擁「網紅女友」惹眾怒

快訊／亞運棒球名單出爐　徐若熙、古林睿煬等8旅外好手助陣

快訊／亞運棒球名單出爐　徐若熙、古林睿煬等8旅外好手助陣

挪威前鋒遭網暴家人無端被波及　女友沉痛呼籲發文前多想想

挪威前鋒遭網暴家人無端被波及　女友沉痛呼籲發文前多想想

兩台F35戰機伴飛！哈蘭德領隊光榮回挪威享超VIP待遇　

兩台F35戰機伴飛！哈蘭德領隊光榮回挪威享超VIP待遇　

梅西衝冠路添陰影！44歲主裁判唯一吹阿根廷賽事：竟見證淘汰

梅西衝冠路添陰影！44歲主裁判唯一吹阿根廷賽事：竟見證淘汰

梅西曾心死想離開！主帥20分鐘電話改寫命運　阿根廷只差2勝能連霸

梅西曾心死想離開！主帥20分鐘電話改寫命運　阿根廷只差2勝能連霸

大巨蛋要嗨翻了！台日韓5組大咖連唱3天　味全龍音樂祭預售破6萬

大巨蛋要嗨翻了！台日韓5組大咖連唱3天　味全龍音樂祭預售破6萬

自幹不傳哈蘭德淪罪人！挪威前鋒索爾洛特終於解釋原因

自幹不傳哈蘭德淪罪人！挪威前鋒索爾洛特終於解釋原因

【嘴太狠XD】一聽弟弟交女友　秒嗆：怎麼會有人喜歡你！

熱門新聞

420萬人怒連署「阿根廷滾出世足」！梅西4強前夕陷全球爭議風暴

10萬挪威球迷等英雄　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

巴西才遭挪威淘汰！！小維尼修斯遊艇狂歡擁「網紅女友」惹眾怒

快訊／亞運棒球名單出爐　徐若熙、古林睿煬等8旅外好手助陣

挪威前鋒遭網暴家人無端被波及　女友沉痛呼籲發文前多想想

兩台F35戰機伴飛！哈蘭德領隊光榮回挪威享超VIP待遇　

讀者回應

﻿

熱門新聞

1阿根廷晉4強惹眾怒？420萬人連署開戰

2哈蘭德帶「神秘小浣熊」回國

3小維尼修斯遊艇狂歡惹眾怒

4亞運棒球名單出爐　徐若熙、古林睿煬等8旅外好手助陣

5挪威前鋒遭網暴　女友小孩被波及

最新新聞

1富邦、台鋼回應：提供人選未入選

2反阿根廷連署衝破500萬！掀GOAT之爭

3高球天后曾雅妮　睽違20年再打亞運

4獵鷹悍將种義仁　確定提前續約

5狀元來了！　洋基工程簽下王鼎鈞

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

「世界盃改變了我」哈蘭德7球謝幕　驕傲喊：我們讓世界認識挪威

【中信兄弟涼水祭爆爭議】啦啦隊女神衣宸遭「水槍噴臉」罕見動怒

【哈蘭德也受不了】挪威2.5小時閃電搬飯店！　再架黑網防英媒偷戰術

中信兄弟涼水祭爆爭議！啦啦隊衣宸遭「水槍噴臉」不忍了

【心臟爆擊】李珠珢跳富邦最新三振舞！甜美笑容電暈全場

鍾麗緹17歲女兒疑藏電子菸　媽媽一開門..她表情超慌張

【這司機也太可愛】台鐵司機用喇叭按出「愛的鼓勵」和遊客打招呼 #多良車站

千千澄清「跟隋棠感情非常好」　回應《吃桌》爭議：沒人欺負我！

【差點轉生異世界】左有大車前方突然車禍！駕駛狂吼「閃一下」驚險閃過！

【嘴太狠XD】一聽弟弟交女友　秒嗆：怎麼會有人喜歡你！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366