村上宗隆全壘打大賽9轟無緣晉級　仍抱回440萬獎金笑喊真開心

▲村上宗隆全壘打大賽首秀炸裂9轟。 （圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

MLB明星賽前重頭戲全壘打大賽14日（台灣時間）登場，白襪日籍重砲村上宗隆首輪20次揮擊轟出9發全壘打，可惜未能擠進前4名晉級。不過，村上仍獲得15萬美元（約新台幣440萬元、約2430萬日圓）參賽獎金，賽後受訪時也滿意表示，「真的很開心」，為首次全壘打大賽留下難忘回憶。

今年全壘打大賽共有8名球員角逐，賽制也有所調整，由過去的限時制改為20次揮擊制，比拚在有限揮擊數內的全壘打數。村上開賽便展現驚人怪力，首次揮擊就把球轟向右外野看台，之後持續開轟，全場20次揮擊敲出9支全壘打，最遠一轟飛行距離達到466英尺，展現頂尖長打能力。

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不過，村上的9轟仍不足以擠進前4名，康崔拉斯（William Contreras）與沃克（Jordan Walker）皆夯出13發全壘打，隨後登場的舒瓦伯（Kyle Schwarber）敲出10轟，正式將村上擠出晉級名單，最終止步首輪。

雖然提前出局，但村上仍獲得一筆可觀收入。美國媒體《Front Office Sports》公布，今年全壘打大賽總獎金高達250萬美元（約新台幣7350萬元），冠軍可獨得100萬美元（約新台幣2940萬元），亞軍可獲50萬美元（約新台幣1470萬元），其餘6位未能晉級決賽的參賽球員，每人都可獲得15萬美元（約新台幣440萬元）的出場獎金。此外，擊出最遠全壘打的球員還可額外獲得10萬美元（約新台幣294萬元）獎金。

《Front Office Sports》也指出，今年全壘打大賽250萬美元的總獎金，對部分年輕球員而言甚至超過他們本季薪資的兩倍，可見這項明星賽活動除了娛樂性十足，也具有相當高的獎勵價值。

村上賽後接受NHK採訪時，談到首次站上全壘打大賽舞台的心情，簡單卻滿足地表示：「真的很開心。」雖然未能晉級，但能與大聯盟頂尖重砲同場較勁，仍是相當珍貴的經驗。