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梅西衝冠路添陰影！44歲主裁判唯一吹阿根廷賽事：竟見證淘汰

▲▼美籍裁判埃爾法特（Ismail Elfath）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美籍裁判埃爾法特將擔任阿根廷、英格蘭之戰的主裁判。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

2026世界盃4強賽迎來「阿根廷對決英格蘭」的世紀大戰！國際足總（FIFA）宣布，這場將於台灣時間16日在亞特蘭大點燃戰火的重頭戲，將由44歲的美籍裁判埃爾法特（Ismail Elfath）擔任主審。這是他生涯首度執法阿根廷成人國家隊賽事。

執法風格強悍！本屆曾發烏拉圭紅牌、判巴西2罰球

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根據阿根廷媒體《Infobae》報導，埃爾法特在本屆世界盃的吹判尺度已成為各界討論焦點。他在賽事中已執法3場比賽，其中在16強「巴西對挪威」的激戰中，他單場判給巴西2次罰球（含1次VAR改判），但森巴軍團最終仍爆冷遭淘汰。此外，在小組賽「西班牙對烏拉圭」一役中，他於傷停補時直接掏出紅牌驅逐烏拉圭好手卡諾比奧（Agustín Canobbio），嚴格的判決引發南美足壇強烈質疑。面對球風同樣強悍的阿根廷與英格蘭，他的吹哨時機與執法尺度將成比賽關鍵分水嶺。

生涯掏出破千張黃牌 裁判團隊全「美」陣容

攤開數據，埃爾法特擁有豐富的國際賽執法經驗，生涯累計吹判268場國際賽，總計狂發1032張黃牌，場均達3.85張；紅牌紀錄也毫不手軟，累積36張直接紅牌與33張兩黃換一紅。雖然不至於過度極端，但也絕非能輕易挑戰權威的「濫好人」。本次4強戰，他的兩名助理裁判也同為美國籍，組成純美系裁判團，第四裁判則由義大利籍的馬里亞尼（Maurizio Mariani）擔任。

唯一交手阿根廷紀錄　竟是見證藍白軍團淘汰

出生於摩洛哥卡薩布蘭加、18歲才移民美國的埃爾法特，過去從未在成人國家隊賽事中與阿根廷交手。雙方唯一的淵源，要追溯到2020東京奧運（2021年舉辦）的小組賽。當時他擔任阿根廷U23對陣西班牙的主審，雙方最終以1比1握手言和，而該場和局也直接導致阿根廷慘遭淘汰。如今在世界盃4強的最高舞台再度碰頭，埃爾法特的哨音是否會再次影響「藍白軍團」的命運，全球球迷都屏息以待。

關鍵字： 2026世足世界盃梅西阿根廷英格蘭

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