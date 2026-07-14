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史金斯反對大聯盟設薪資上限：不是解決問題的萬靈丹

▲史金斯（Paul Skenes）連續3年入選明星賽。 （圖／達志影像／美聯社）

▲史金斯（Paul Skenes）連續3年入選明星賽。 （圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

大聯盟與球員工會的勞資協議（CBA）將於今年12月1日到期，外界憂心聯盟可能再度陷入封館危機。對於聯盟希望推動薪資上限制度，海盜24歲強投史金斯（Paul Skenes）13日（台灣時間14日）公開表態反對，直言薪資上限並非解決戰力失衡的萬靈丹。

大聯盟明星賽前夕，兩聯盟球員依慣例接受媒體訪問。隨著現行勞資協議即將失效，新一輪談判也成為焦點。為縮小各隊支出差距、提升競爭平衡，球團老闆方面希望導入薪資上限制度，但球員工會擔憂此舉將影響球員收入，態度始終強硬。

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據綜合外媒報導，史金斯受訪時明確表示，「我認為根本不需要薪資上限。」 他進一步指出，「我不認為薪資上限是實現競爭平衡的方法，也不認為光靠薪資上限就能為聯盟帶來公平。看看其他運動聯盟，就知道這一點。」

史金斯強調，球員工會其實已提出兼顧球員權益與聯盟競爭力的方案，「我們提出過非常好的建議，不僅能讓球員受益，同時也有助於聯盟整體的競爭平衡。薪資上限並不是解決所有問題的萬能藥。」

24歲的史金斯去年奪下國聯賽揚獎，本季前半季出賽20場、與聯盟並列最多，繳出8勝8敗、防禦率3.57、130次三振的成績，連續3年入選明星賽。

談到此次明星賽最期待與哪些球星交流時，這位年輕右投表示，「我一直很欣賞塞爾（Chris Sale），另外還有楚奧特（Mike Trout）、大谷翔平、哈波（Bryce Harper）和舒瓦伯（Kyle Schwarber）。」

關鍵字： MLB薪資上限勞資協議史金斯封館危機

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